Oana Roman are probleme mari cu banii. A ajuns să vândă din casă: "Îl dau cu 1.500 de euro!"

Oana Roman a recunoscut că are ceva dificultăți financiare, având în vedere că proiectele pe care le desfășura în mod normal și care îi asigurau o sursă de venit au fost oprite din cauza epidemiei. Vedeta a hotărât să scoată la vânzare o piesă importantă din colecția ei, un ceas luxury pe care cere 1.500 de euro.

Oana Roman și-a scos la vânzare, pe diverse site-uri, obiecte de preț din dressing-ul personal. Însă piesa de rezistență de care este dispusă să se despartă este un ceas de colecție Cartier, pe care cere suma de 1.500 de euro, scrie Libertatea.

„M-am hotărât după multă gândire să vând acest obiect. Ceas Must de Cartier. L-am primit acum peste 20 de ani când am terminat facultatea. L-am purtat puțin pentru că în general port ceas mare și seara nu port deloc. Nu mai am cutia lui, doar săculețul. Este un obiect de colecție pentru că nu cred că se mai face acest model la Cartier. Se poate verifica autenticitatea oriunde dorește eventualul cumpărător. Eu i-am schimbat bateria și cureaua doar la Cartier în Franța. Am căutat pe net prețuri, am găsit pe un singur site de vintage, era în jur de 2.000 de lire sterline. Îl dau cu 1.500 de euro. Și sper să îmi iau altul mai mare cu banii ăștia, poate altă marcă", a spus Oana Roman.