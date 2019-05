Oana Roman, de urgenţă la SPITAL. Momente de PANICĂ

Oana Romana mers de urgenţă să-şi facă investigaţii.

"De două zile mă simt rău. Nu ştiu ce este cu mine. Am venit la spital să-mi fac analizele şi sper că totul va fi ok. Am ajuns direct de la un eveniment aici. Exact de la bal, la spital", a spus Oana Roman.

Oana Roman are o viaţă extrem de agitată. Fosta prezentatoare tv este specialist PR la o companie şi promovează mai bine de 30 de restaurante, cluburi şi saloane de evenimente. Mai mult decât atât, protagonista noastră este angrenată şi în alte proiecte solicitante.