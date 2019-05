Olguța Vasilescu: E un pariu pe care PSD îl va câștiga, în ciuda blocajelor lui Iohannis

Potrivit Ministerului Transporturilor, Centura Bacău va fi finalizată înainte de termen, ea fiind realizată în proporție de 20%. Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre acest subiect pe pagina sa de Facebook, dar și despre construcția drumului expres în regim de autostradă Pitești-Craiova.

''Am spus ca firma castigatoare de la centura Bacau, ultima firma romaneasca ce a supravietuit taifunului DNA, e una serioasa si ca va efectua rapid lucrarile. Se confirma ca nu are nevoie de doi ani sa finalizeze centura Bacaului, care e parte integranta din autostrada Moldovei. Si la drumul expres Pitesti Craiova, pe lotul 2, cel mai dificil de construit, este aceeasi firma. Desi avea termen pana la finalul acestui an pentru depunerea proiectului tehnic, l-a finalizat, astfel incat saptamana viitoare incepem constructia drumului expres in regim de autostrada Pitesti-Craiova. E un pariu pe care PSD il va castiga, in ciuda tuturor blocajelor lui Johannis! O sa vedeti!'', a scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.