One United Properties a făcut o donaţie importantă către spitale în plină pandemie de coronavirus

Apel emoționant la solidaritate! Haideți să ne implicăm acum, când este cea mai mare nevoie, când nu este prea târziu, să facem donații pentru dotarea spitalelor, echiparea corespunzătoare a medicilor și a întregului personal medical, singurii salvatori reali. Este apelul făcut de ONE United către mediul de afaceri de la noi din țară. Să donăm acum pentru ca mai târziu să nu ne numărăm morții și pierderile.

"One United Properties a achizitionat 22 de ventilatoare şi 1500 de teste rapide de depistare a COVID - 19, iar toate acestea vor fi donate către spitalele din linia întâi astfe încât medicii să poată fi echipaţi cu uneltele de care au nevoie în aceste momente pentru a combate acest virus. Ventilatoarele sunt foarte importante pentru ca tin oamenii in viata si tocmai de aceea noi începem un program prin care urmărim ceea ce se va întâmpla astfel încât să putem veni în întâmpinarea sistemului sanitar care are nevoie de ajutor. Atâta timp cât sistemul medical este dotat şi oamenii aceştia pot lucra astfel încât oamenii aceştia să poată avea tot ceea ce au nevoie. Va fi mult mai simplu pentru toată lumea", a declarat Beatrice Dumitrașcu, reprezentant One United Properties.

Este primul pas făcut de comanie însă cu siguranță vor urma și alte acțiuni de binefacere. In perioade dificile, cum este cea prin care trecem acum, solidaritatea și implicarea socială sunt mai importante decât oricând.

One United Properties, înființat în 2007 de antreprenorii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, este principalul dezvoltator imobiliar specializat pe proprietăți rezidențiale exclusiviste din București. Compania domină nișa apartamentelor de lux. În ultimii doi ani, a vândut câte 150 apartamente de lux pe an.

În toamna anului trecut, One United a cumpărat de la Immofinanz terenul fostei fabrici Ventilatorul din București. Aici, investitorul va dezvolta un complex mixt cu locuințe și clădiri de birouri. One Cotroceni Park, cum este denumit proiectul, va avea în componență aproximativ 700 de apartamente a căror construcție va începe la începutul anului 2021 și se va realiza în etape. Pe terenul de 2,5 hectare, cumpărat tot anul trecut de la Telekom, One United lucrează acum la proiectarea unui complex rezidențial denumit One Peninsula.