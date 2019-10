Dezvoltatorul One United Properties a primit 3 premii de 5 stele pentru One Floreasca City, la gala International Property Awards 2019

One United Properties a fost premiat cu 4 premii, dintre care 3 de nivelul 5 stele, distincții ce reprezintă standardul suprem al unui premiu International Property Awards:

– One Mircea Eliade, componenta rezidențială a proiectului One Floreasca City – premiul Best Residential Renovation / Redevelopment Romania 5 Stars Award

– One Floreasca City, concept multifuncțional de top, cu componente rezidențiale, office și retail integrate premiul Best Sustainable Residential Development Romania 5 Stars Award

– One Mircea Eliade – premiul Best Residential High-rise Development Romania 5 Stars Award

– One Floreasca City – premiul Mixed-use Development Romania Award Winner

Conform procedurii International Property Awards, cele 3 premii ce au primit nivelul de excelență de 5 stele la categoriile câțtigătoare s-au calificat la posibilitatea de a mai primi încă o nominalizare la un premiu pe Europa, obținând astfel și nominalizarea pentru One Floreasca City – Sustainable Residential Development Europe.

"Încă de la primele proiecte cu care a intrat pe piață, One United Properties a propus concepte unice, moderne, menite să schimbe în bine fața orașului București, clădiri care se pot regăsi oricând în peisajul unei metropole occidentale și care, totodată, respectă norme stricte de calitate și sustenabilitate. Tocmai de aceea, de la an la an, am fost extrem de bucuroși să constatăm că printre cele mai multe premii pe care compania noastră le-a primit se numără cele pentru proiecte sustenabile. Iar acum, să fim la Londra printre cei mai importanți jucători europeni din domeniu este pentru noi o mare onoare și o recunoaștere a eforturilor și implicării pe care le depunem zi de zi. Premiile de nivelul 5 stele pe care am avut bucuria să le primesc pe scena International Property Awards, în numele întregii echipe, reprezintă o apreciere internațională a muncii noastre, pentru care suntem recunoscători", a declarat Beatrice Dumitrașcu, VP Residential Sales One United Properties, chiar de la Londra.

Lemon Interior Design și-a adjudecat 3 premii la International Property Awards, dintre care 2 de 5 stele

În cadrul aceleiași gale și compania de design Lemon Interior Design, fondată de Cristina Căpitanu și Elena Oancea, și-a adjudecat 3 premii, dintre care 2 de nivelul 5 stele:

– Best Interior Design Private Residence Romania 5 Stars Awards pentru reședință privată în cadrul unui complex One

– Best Interior Design Apartment Romania 5 Stars Award pentru Lake Loft

– Bathroom Design Romania Award Winner pentru Skyline

Cele două premii de 5 stele acordate pentru Lemon Interior Design s-au calificat la posibilitatea de a mai primi încă o nominalizare la un premiu pe Europa, obținând astfel și nominalizarea pentru Best Interior Design Private Residence Europe.

„Anul acesta este unul foarte important pentru compania noastră. Creșterea business-ului a dus la mărirea echipei și dezvoltarea diviziei office, prin care am reușit să ne poziționăm pe segmentul de top al amenajărilor office, după consolidarea ca jucător high-end pe piața rezidențială. Această recunoaștere internațională pe care am primit-o în cadrul International Property Awards este pentru noi o încununare a celor 15 ani de când activăm pe piața design-ului românesc și o confirmare că planurile noastre de a ne îndrepta atenția și către alte țări vin la momentul potrivit. Mulțumim pentru aceste premii, a fost o onoare pentru noi să fim pe scenă alături de branduri importante din design-ul european", a spus Elena Oancea, co-fondator Lemon Interior Design.

Și biroul de arhitectură ce semnează mare parte dintre proiectele de real estate dezvoltate de One United Properties, X Architecture & Engineering, a primit la Londra două distincții importante, premiul Mixed-use Architecture Romania Award Winner pentru One Floreasca City și premiul Residential High-rise Architecture Romania Award Winner pentru One Herăstrău Park.