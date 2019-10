Articol publicat in: Extern

Operaţiune cibernetică secretă împotriva Iranului

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 55 min) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net SUA au desfăşurat o operaţiune cibernetică secretă împotriva Iranului în urma atacurilor de la 14 septembrie asupra unor instalaţii petroliere saudite, pentru care Washington şi Riadul au acuzat Teheranul. Operaţiune Potrivit surselor, care au dorit să li se păstreze anonimatul, operaţiunea a avut loc spre sfârşitul lui septembrie şi a vizat capacitatea Teheranului de a răspândi "propagandă". Unul dintre oficiali a menţionat că atacul informatic american a afectat echipamente de hardware, fără a da detalii, informează Agerpres



Administraţia preşedintelui Donald Trump a încercat prin această operaţiune să răspundă la ceea ce consideră a fi fost o agresiune din partea Iranului fără a genera o escaladare a conflictului, notează Reuters.



Raidul cibernetic al SUA pare să fi fost mai limitat decât alte acţiuni similare care au vizat Iranul pe parcursul acestui an, după doborârea unei drone americane, în iunie, şi presupusul atac al Gărzilor revoluţionare iraniene asupra unor petroliere din Golf, din luna mai, potrivit Agerpres.



SUA, Arabia Saudită, Marea Britanie, Franţa şi Germania au acuzat public Iranul de atacurile din 14 septembrie, acuzaţii respinse de Teheran. Atacurile au fost revendicate de rebeli houthi din Yemen, care sunt susţinuţi de Iran.



Pentagonul, care după acele incidente a trimis noi echipamente şi câteva mii de militari suplimentari în sprijinul apărării saudite, a refuzat să comenteze în legătură cu atacul cibernetic american, al cărui impact ar putea fi stabilit abia peste câteva luni.



