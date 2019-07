Operaţiune spectaculoasă de salvare în Munţii Făgăraş. Un turist rănit a fost evacuat cu elicopterul VIDEO

"Acțiune de evacuare a unui turist cu fractură de gleznă, în urma unei alunecări pe o limbă de zăpadă, sub Creasta Arpăşelului.

Avertizăm turiştii ca traseul de creastă al Făgăraşului este încă închis, pentru ca sunt încă portiuni întinse, acoperite cu zăpadă, exact in pasajele mai dificile. Este a şasea alunecare pe zăpada în creastă din această luna, toate soldate cu accidente serioase. In cazul in care vremea nu permite o interventie aero, interventia se face exclusiv terestru, ceea ce inseamna timpi indelungati de ajungere si de evacuare a victimei.

Mulțumim echipajului aero Tg. Mureş", a anuţat Salvamont Argeş pe Facebook, unde a postat şi un video cu operaţiunea de salvare.