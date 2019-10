Articol publicat in: Politica

Opoziţia mai câştigă un parlamentar. Alexandru Teacă a depus jurământul în calitate de deputat din partea PMP

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Alexandru Teacă a depus marţi jurâmântul în calitate de deputat. El îl va înlocui pe Octavian Goga, deputat intrat in Parlament pe listele PMP si care a trecut ulterior la PSD, ca urmare a condamnării sale definitive la închisoare cu suspendare. Alexandru Teacă va activa în grupul PMP. Alexandru Teacă trebuia să depună jurământul în plenul Camerei Deputaţilor după ce plenul lua act de încetarea mandatului de deputat al lui Octavian Goga, deputat intrat in Parlament pe listele PMP si care a trecut ulterior la PSD, ca urmare a condamnării sale definitive la închisoare cu suspendare. Doar că plenul Camerei Deputaților nu a vacantat, săptămâna trecută, mandatul de deputat din lipsă de cvorum. Deputatul Octavian Goga a fost condamnat la 2 ani şi 4 luni de închisoare cu suspendare în septembrie 2018 pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice şi conducere fără permis. Din iunie 2017 a activat în grupul PSD. Conducerea PMP a solicitat în repetate rânduri vacantarea locului de deputat al lui Octavian Goga, dar și înlocuirea acestuia cu următorul pe listă. Luni, Camera Deputaţilor a luat act de situaţia încetării mandatului de deputat al lui Octavian Goga, ca urmare a condamnării sale definitive la închisoare cu suspendare. "Ca urmare a deciziei din 24.09.2018 a ICCJ transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor de Tribunalul Bucureşti cu privire la deputatul Octavian Goga, (...) luăm act de situaţia încetării mandatului de deputat al lui Octavian Goga", a anunţat Marcel Ciolacu. Vacantarea postului trebuia supusă votului în şedinţa de marţi. După o ceartă între Opoziţie şi Putere s-a decis ca vacantarea mandatulul lui Octavian Goga sa se voteze la inceputul sedintei. Au fost 152 de voturi "pentru", un vot contra, o abţinere, iar trei nu au votat. În aceste condiţii, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a suspendat şedinţa din lipsă de cvorum. Votul a fost reluat în şedinţa din 15 octombrie. Preluarea mandatului de deputat a primit 243 de voturi "pentru", iar Alexandru Teacă a depus jurâmântul în plen. loading...

