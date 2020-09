Orban: Copiii au nevoie de şcoală. Dacă acumulezi restanţe sau ai lacune în procesul de educaţie îţi poate afecta înţelegerea

"Copiii au nevoie de şcoală. Întreruperea procesului de educaţie afectează întreg procesul de educaţie, că dacă acumulezi restanţe sau ai lacune în procesul de educaţie îţi poate afecta înţelegerea în anii următori de şcoală. Aici e important să transmitem că trebuie să urmeze procesul şcolar copiii, atât online, cât şi în şcoală. Totuşi începerea şcolii e o bucurie şi pentru copii şi pentru profesori, poate şi pentru părinţi şi cred că încetul cu încetul trebuie să asigurăm o normalitate", a afirmat Orban, cerându-i ministrului Educaţiei, Monica Anisie, ca inspectoratele şcolare să intervină unde este nevoie, pentru a asigura măşti, tablete, camere web.

"Totuşi începerea şcolii e o bucurie şi pentru copii şi pentru profesori, poate şi pentru părinţi", a spus Orban.

"Vreau să le transmiteţi cadrelor didactice, inspectoratelor şcolare încrederea şi aprecierea mea. Solicitarea şi rugămintea mea către ei - să facă faţă la toate provocările. Sigur, nu va funcţiona totul ceas din prima, o să apară mici disfuncţionalităţi, imperfecţiuni. Întreg sistemul - Ministerul Educaţiei, inspectoratele şcolare - trebuie să monitorizaţi cu mare atenţie, să interveniţi prompt la fiecare situaţie în care trebuie corectată o disfuncţionalitate. Aşa, vă spun sincer, din ce am văzut, în cea mai mare parte a şcolilor sunt lucruri bune care s-au întâmplat. Sigur că nu în toate şcolile - asta depinde şi de administraţia locală şi de corpul profesoral, de directorul şcolii - dar să cereţi inspectoratelor şcolare să monitorizeze cu mare atenţie şi să fie pregătiţi să intervină, exact cum am discutat, inclusiv prin constituirea unor stocuri tampon de măşti, de tablete, de camere web, măşti, astfel încât să se poată face transmiterea online a lecţiilor pentru jumătatea din clasă care participă la lecţii online. Trebuie verificat în ce măsură colaborarea cu autorităţile locale funcţionează, în ce măsură s-au implicat primarii. Am fost în multe judeţe şi chiar am fost impresionat în unele comune, şcoli care au luat măsuri de siguranţă foarte bine", a afirmat Ludovic Orban, la începutul şedinţei de Guvern de luni, adresându-i-se ministrului Educaţiei, Monica Anisie.

Monica Anisie a spus că va transmite mesajul său tuturor inspectoratelor şcolare.

"Aş face apel la părinţi să fie parteneri cu cadrele didactice", a adăugat Anisie.

"Şi cadrele didactice trebuie să fie într-o comunicare permanentă cu părinţii şi să ia lucrurile astfel încât să funcţioneze normal", a completat Orban.

