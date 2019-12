Orban despre cumulul salariu-pensie. Veniturile profesorilor, comparabile cu ale magistraților. Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare

Potrivit lui Ludovic Orban, una dintre variantele pe care guvernul ar trebui să le ia în calcul este aceea ca profesorii și medicii să decidă dacă vor sau nu să iasă la pensie, vârsta de pensionare mărindu-se la 65-70 de ani. Orban este însă conștient că dacă se fac excepții, se deschide practic o cutie a Pandorei și alte categorii profesionale bugetare solicitând același lucru.

„(...) deschizi Cutia Pandorei pentru că se vor găsi întotdeauna suficienți oameni care să argumenteze necesitatea cumulului. Din punctul meu de vedere, sigur sunt domenii de activitate unde ar trebui lăsați angajații să se decidă ei dacă se pensionează. Să se mărească vârsta de pensionare de la 65 la 70 de ani, în medicină, în educație. Dacă vrea să lucreze în sistemul public, să suspende plata pensiei. Noi am anunțat că intenționăm să nu mai permitem ca o persoană care s-a pensionat să cumuleze pensia cu salariul sau idemnizația în sistemul public", a declarat Orban.

Până în acest moment, nu există un proiect privind creșterea vârstei de pensionare, a mai spus marți seara premierul, precizând că această informație este un „fake news marca unei anumite părți". „Nu am spus asta. Am spus următorul lucru: în anumite domenii cum sunt Educaţie, Cultură, Sănătate sunt persoane care pot să lucreze şi după vârsta de 65 de ani în măsura în care îşi păstrează capacitatea de a lucra până la o vârstă, să zicem până la 70 de ani. Ceea ce am spus eu este că trebuie să li se permită să decidă ei dacă lucrează până la vârsta respectivă. Vârsta de pensionare rămâne 65 de ani, dar decizia dacă ei continuă trebuie să le aparţină lor cum este cazul Educaţiei să se reia din an în an dacă vrea directorul şcolii pe ochi frumoşi să-l mai lase un an să vină să predea. Trebuie să fie decizia cadrului didactic dacă vrea să continue după 65 de ani şi pe ce perioadă, dacă vrea să se pensioneze la 69 să se pensioneze la 69", a mai spus Orban.

Citește și: