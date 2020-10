Orban, explicaţii despre lipsa de tablete pentru elevi. "A urcat exploziv cererea. Piaţa nu poate oferi numărul suficient"

"Din informaţiile pe care le-am primit Inspectoratul Şcolar care a primit tabletele le-a distribuit şi probabil va finaliza distribuţia până la ora la care va intra în vigoare decizia CMSU. La nivelul municipiului Bucureşti, tabletele care au fost solicitate de unităţile şcolare au fost achiziţionate şi distribuite. De asemenea, ştiu că Alba e aceeaşi situaţie. În judeţele în care s-a depăşit indicele de 3 la mie există tablete", a declarat Ludovic Orban.

Întrebat de ce nu se mai găsesc tablete pe piaţă, premierul a afirmat că cererea pentru astfel de dispozitive a crescut "exploziv".

"A apărut această cerere de tablete care a urcat exploziv şi piaţa nu poate oferi numărul suficient de tablete care este necesar.

În special am stabilit decontarea cheltuielor efectuate fie de unităţi şcolare, fie de inspectorate, fie de autorităţi locale pentru achiziţionarea de tablete, de camere web, de dispozitive de transmitere. Am crescut cu aproape 3.000 numărul şcolilor care sunt conectate la Internet într-un partenerait cu operatorii de telefonie mobilă, cu care am avut negocieri cu ANCOM-ul", a menţionat şeful Executivului.

Orban a mai spus că Guvernul încearcă să fructifice "orice fel de ofertă de tablete astfel încât să creştem cât mai mult numărul de tablete care se distribuie".

"Pe de altă parte, şi tabletele trebuie distribuite cu discernământ pentru că tabletele sunt destinate copiilor din familiile vulnerabile care nu au resursele de a asigura un calculator, un laptop sau o tabletă pentru copii. Pe baza evidenţelor făcute de fiecare şcoală, care au făcut solicitarea către Inspectorat, achiziţia a fost finalizată, ele au fost distribuite către inspectorate de la Minister", a precizat Orban.

Ludovic Orban, apel către dascăli: "Să-şi îmbunătăţească metodele de predare online"

De asemenea, premierul a îndemnat cadrele didactice să evolueze.

"Fac acelaşi apel către cadrele didactice să evolueze permanent, să-şi îmbunătăţească metodele de predare online.

Vom clarifica legislaţia astfel încât în fiecare familie care are copii un părinte să poată să beneficieze de venitul de 75 la sută ca să poată să stea acasă cu copilul. Îi rog pe părinţi să fie alături de copii. Lucrul ăsta ar trebui să se întâmple şi în familiile mai vulnerabile", a mai precizat Orban.