Orban îi cere ministrului Transporturilor să sesizeze Parchetul cu privire la "măgăriile" făcute la lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a prezentat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, situaţia pe autostrada Lugoj-Deva.

"Avem 66 de kilometri de autostradă pe care se circulă fără restricţii, avem 21 de kilometri în lotul 3 unde se circulă cu restricţii de viteză şi de tonaj, avem patru kilometri din lotul 2 muzeu în aer liber, sunt finalizaţi în proporţie de 75%, dar nerecepţionaţi, şi avem nouă kilometri din lotul 2, celebra secţiune a urşilor, nerealizaţi. Obiectivul nostru este să finalizăm lucrările la această autostradă astfel încât circulaţia să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi fără restricţii”, a spus ministrul Transporturilor.

El a precizat că din 28 mai vor fi ridicate restricţiile de tonaj pe tronsonul 3.

"Pentru măgăriile pe care le-au făcut ăştia pe Lotul 3 nu plăteşte nimeni? Sper că aţi făcut sesizare. (...) Acolo a fost, cu siguranţă, un aranjament între managementul companiei şi constructor, ca să rezilieze contractul fără temei legal, tocmai pentru ca să creeze posibilitatea companiei să câştige, pentru că acolo lucrurile sunt ... sar în ochi. Lipsa de apărare...astea toate trebuie sancţionate, adică trebuie trimis către Parchet, după părerea mea. Ce s-a întâmplat acolo, e de Parchet, acolo, după cum arată lucrurile, vă spun clar că totul e cusut cu aţă albă", a spus Ludovic Orban, miercuri, în cadrul şedinţei de Guvern, după ce ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a făcut o prezentare a situaţiei privind Autostrada Lugoj-Deva.

Ministrul i-a răspuns: "Categoric, suntem în instanţă pe lotul 3, vă referiţi la cei 21 de km, constructorul spaniol".



"Pe lotul 3, cu cei 21 de kilometri, este inadmisibil să ai cinci, şase recepţii parţiale perfecte şi când ajungi la 98% stadiu progres fizic, realizare, lucrurile să nu mai fie în regulă şi să reziliezi contractul", a spus Bode.

În acelaşi context, ministrul a adăugat că, în privinţa lotului 2 al Autostrăzii Lugoj-Deva, actuala guvernare trebuie să se uite cu atenţie la ce s-a întâmplat în anul 2013.



"Pe 2, domnule prim-ministru, cred că anul 2013 este anul în care ar trebui să ne uităm cu atenţie ce s-a întâmplat, şi nu numai noi, şi instituţiile statului, ce s-a întâmplat cu acest lot. După ce s-a semnat contractul în octombrie, cu toate că Agenţia de Mediu i-a informat pe cei din compania de drumuri să nu semneze contractul pentru că este în derulare-evaluare, reevaluarea acordului de mediu şi emiterea unui nou acord de mediu revizuit faţă de cel iniţial din 2010, la o lună, în noiembrie, s-a dat ordinul de începere; pe 21 decembrie s-a permis accesul în şantier şi în 24 decembrie, la trei zile, s-a publicat avizul, acordul de mediu revizuit. Diferenţa între valoarea iniţială a contractului este de 560 de milioane de lei, valoare iniţială a contractului, iar suplimentările solicitate au fost de aproximativ 800 de milioane de lei, adică cu 140-150%. Am câştigat la Comisia de adjudecare a disputelor în 2017, pentru că lucrurile sunt foarte clare: nu poţi să suplimentezi valoarea unei lucrări cu 140-150%. Însă la Paris, la Curtea de Arbitraj de la Paris, am pierdut, pentru că statul român, prin instituţiile responsabile, în special Compania de Drumuri, nu şi-a apărat corect şansele", a afirmat Bode.



Ministrul a adăugat că "este inadmisibil să nu mergi şi să nu accesezi proba cu martori".



"Statul român nu a apelat la proba cu martori, în vreme ce reclamantul a depus sute de documente şi, în final, am aflat acum, pentru că anul trecut, în august, au rămas în pronunţare cei de la Curtea de Arbitraj şi s-au pronunţat acum, s-a publicat hotărârea în aprilie 2020", a afirmat Bode.



Şeful Executivului a transmis: "Deci, aici pe mine mă interesează să efectuaţi un control şi toate rezultatele controlului privind toate ilegalităţile şi toate, cum să spun, deciziile în defavoarea statului român să fie cuprinse acolo, să fie trimise la Parchet, pentru că nu putem accepta să pierdem bani din cauza ticăloşiei unora care au alte interese decât să construiască autostrăzi".



Ministrul a spus: "Şi pentru lotul 3 şi pentru lotul 2", premierul răspunzând: "Pentru lotul 2, asta este".



"Trebuie reluată licitaţia cu cât e suma suplimentară. Am înţeles că Comisia Europeană acceptă să ne deconteze şi atunci trebuie reluată rapid procedura, să finalizăm", a spus Orban.



Bode a mai afirmat: "Să semnăm contractul în acest an, contract de proiectare şi execuţie. Acesta este obiectivul nostru".

Iată stenograma discuţiei dintre premierul Ludovic Orban şi ministrul Lucian Bode.

Ludovic Orban: Domnule ministru Bode. Ce se întâmplă pe Lugoj - Deva?

Lucian Bode: Bună dimineața, domnule prim-ministru, stimați colegi, astăzi situația Autostrăzii Lugoj - Deva, parte componentă a coridorului european principal Constanța - București - Pitești - Sibiu - Nădlac, cu cei 100 de km de autostradă, se prezintă în felul următor: avem 66 de km de autostradă pe care se circulă fără restricții, avem 21 de km în lotul 3, unde se circulă cu restricții de viteză și de tonaj, avem 4 km din Lotul 2, muzeu în aer liber, sunt finalizați în proporție de 75% dar nerecepționați și avem 9 km din Lotul 2, celebra secțiune a urșilor, secțiunea E, nerealizați. Obiectivul nostru este să finalizăm lucrările la această autostradă astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță și fără restricții. Așadar domnule prim-ministru vă informez că începând de mâine, 28 mai 2020, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va ridica temporar restricțiile de tonaj, pe Tronsonul 3, cei 21 de km dintre Holdea și Ilia. Vă reamintesc că am preluat în noiembrie 2019, 21 de km de muzeu în aer liber, iar pe 24 decembrie am decis deschiderea traficului pe acest Tronson de autostradă, cu restricții de viteză și de tonaj, în baza expertizelor realizate la comanda Companiei de Drumuri și în urma finalizării intervenției la podul peste Mureș. Între timp, domnule prim-ministru, am finalizat și expertiza pentru calea de rulare pentru drum, am realizat măsurătorile de capacitate portantă a corpului drumului...

Ludovic Orban: Deci, practic, ridicăm restricțiile de viteză și de tonaj, nu?

Lucian Bode: Ridicăm restricțiile de tonaj pe tronsonul Lugoj-Deva, lotul 3, cei 21 km, începând de mâine. În continuare realizăm expertiza pentru terasamente, pentru structură și terasamente, contractăm toate lucrările și pentru drum, și pentru terasamente, plata se va face din suma reținută, din garanția reținută constructorului și, așa cum aţi spus, ne dorim să ridicăm și restricțiile de viteză și de tonaj și să circulăm în siguranță pe acest tronson de autostradă cât mai repede cu putință.

Ludovic Orban: Şi tronsonul 2 - când reluăm licitaţia?

Lucian Bode: Tronsonul 2, secțiunea E, cu cei 9 km neexecutați, vă informez, domnule prim-ministru, că în acest moment noi suntem într-un calendar din care ne propunem să executăm acest tronson de autostradă, să executăm lucrările pe acest tronson de autostradă. Mai întâi am răspuns la 168 de solicitări în mai puțin de două luni de zile după reluarea procesului de achiziție din august, din aprilie-mai anul trecut. Termenul pentru depunerea ofertelor este stabilit pentru septembrie 2020. Până la sfârșitul anului finalizăm evaluarea ofertelor și ne propunem să semnăm contractul pentru proiectare și execuție: proiectare - 12 luni, execuție - 30 de luni. Sigur, în condițiile în care nu vom avea contestații, pe de o parte, și, pe de altă parte, vă informez că noi am declanșat procedura de contestație în anulare la hotărârea Curții internaționale de arbitraj de la Paris, prin care știți că în urmă cu câteva săptămâni statul român, din păcate, a fost obligat la plata unor despăgubiri și repunerea în contract, contractul semnat în 2013 cu antreprenorul. Acestea sunt cele două elemente de care trebuie să ținem cont în implementarea...

Ludovic Orban: Bun și pentru măgăriile pe care le-au făcut aceștia pe lotul 3 nu plătește nimeni? Sper că ați făcut sesizare.

Lucian Bode: Categoric, suntem în instanță pe lotul 3, vă referiți la cei 21 km cu constructorul spaniol...

Ludovic Orban: Da.

Lucian Bode: Bineînțeles! și demersul acesta de ridicare ...

Ludovic Orban: Acolo a fost, cu siguranță, un aranjament între managementul companiei și constructor, ca să rezilieze contractul fără temei legal, tocmai pentru ca să creeze posibilitatea companiei să câștige, pentru că acolo lucrurile sar în ochi. Lipsa de apărare...

Lucian Bode: Toţi cei responsabili trebuie să plătească.

Ludovic Orban: Lipsa de apărare, astea toate trebuie sancționate, adică trebuie trimis către Parchet, după părerea mea. Ce s-a întâmplat acolo e de Parchet /.../ să încercăm să câștigăm... dar acolo, după cum arată lucrurile, vă spun clar că totul e cusut cu aţă albă.

Lucian Bode: Pe lotul 3, domnule prim-ministru, cu cei 21 de kilometri este inadmisibil să ai cinci, șase recepții parțiale perfecte și când ajungi la 98% stadiu progres fizic, realizare lucrurile să nu mai fie în regulă și să reziliezi contractul. Noi am consultat avocatul în momentul în care am decis împreună cu cei din companie, cu experții din compania de drumuri să ridicăm aceste restricții de tonaj. Pe 2, domnule prim-ministru, după ce - cred că anul 2013 este anul în care ar trebui să ne uităm cu atenție ce s-a întâmplat, și nu numai noi, și instituțiile statului, ce s-a întâmplat cu acest lot. După ce s-a semnat contractul în octombrie, cu toate că Agenţia de Mediu i-a informat pe cei din compania de drumuri să nu semneze contractul pentru că este în derulare-evaluare, reevaluarea acordului de mediu și emiterea unui nou acord de mediu revizuit față de cel inițial din 2010, la o lună, în noiembrie, s-a dat ordinul de începere; pe 21 decembrie s-a permis accesul în șantier și în 24 decembrie, la trei zile, s-a publicat avizul, acordul de mediu revizuit. Diferența între valoarea inițială a contractului este de 560 de milioane de lei, valoare inițială a contractului, iar suplimentările solicitate au fost de aproximativ 800 de milioane de lei, adică cu 140-150%. Am câștigat la Comisia de adjudecare a disputelor în 2017, pentru că lucrurile sunt foarte clare: nu poți să suplimentezi valoarea unei lucrări cu 140-150%. Însă la Paris, la Curtea de Arbitraj de la Paris, am pierdut pentru că statul român, prin instituțiile responsabile, în special Compania de Drumuri, nu și-a apărat corect șansele. Este inadmisibil să nu mergi și să nu accesezi proba cu martori. Statul român nu a apelat la proba cu martori, în vreme ce reclamantul a depus sute de documente și, în final, am aflat acum, pentru că anul trecut, în august, au rămas în pronunțare cei de la Curtea de Arbitraj și s-au pronunțat acum, s-a publicat hotărârea în aprilie 2020. Mi-a spus, textual, avocatul companiei că...

Ludovic Orban: Da, dle ministru. Deci aici pe mine mă interesează să efectuaţi un control și toate rezultatele controlului privind toate ilegalitățile şi toate, cum să spun, deciziile în defavoarea statului român să fie cuprinse acolo, să fie trimise la Parchet, pentru că nu putem accepta să pierdem bani din cauza ticăloșiei unora care au alte interese decât să construiască autostrăzi. Mulţumesc.

Lucian Bode: Şi pentru lotul 3 şi pentru lotul 2.

Ludovic Orban: Pentru lotul 2, asta este. Trebuie reluată licitația cu cât e suma suplimentară. Am înțeles că Comisia Europeană acceptă să ne deconteze și atunci trebuie reluată rapid procedura să finalizăm.

Lucian Bode: Să semnăm contractul în acest an, contract de proiectare și execuție. Acesta este obiectivul nostru.

Ludovic Orban: Bine. Mulțumesc.