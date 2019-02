Orban: Îl somez public pe Tudorel Toader să înceteze orice opoziţie faţă de candidatura lui Kovesi

Ludovic Orban a reiterat că PNL sprijină candidatura Laurei Codruţa Kovesi, "care are o şansă foarte mare de a ocupa o funcţie extrem de importantă la nivel european, cum este functia de procuror şef.



"Înfinţarea Parchetului European este o formă de cooperare consolidată, care este stipulată în Tratatul Uniunii Europene în care un număr minim de 9 ţări care îşi doresc să adâncească cooperarea într-unul dintre domeniile de activitate peste cadrul care este conferit de Tratat pot să decidă să adâncească cooperarea prin intermediului unei forme de cooperare consilidată. La ora actuală există 22 de ţări care au agreat această formă de cooperare consolidată sub forma Parchetului European. Avem şansa ca, în urma unei evaluări obiective realizate de magistraţi prestigioşi, la nivel european, independenţi care au fost desemnaţi de Comisia Europeană să facă evaluarea pe baza unor criterii obiective, un candidat român în urma evaluării să fie pe lista scurtă şi mai ales să fie în prima poziţie", a spus el.



Potrivit lui Orban, "oricine va milita împotriva acestui proiect şi acestei şanse extrem de mari pe care o are România, de a pune un candidat român în fruntea parchetului, este împotriva intereselor României".



"Cu siguranţă, în ceea ce ne priveşte pe noi, la nivelul Parlamentului European şi la nivelul instituţiilor europene, am pornit o campanie de susţinere a acestei candidaturi, care este o candidatură extrem de importantă pentru România şi care se desfăşoară în nişte condiţii nu foarte simple, să fie foarte clar, candidatul român este în competiţie cu un candidat german şi cu un candidat francez", a spus el.



Orban a adăugat că trebuie să avem extrem de multă inteligenţă, să depunem un efort de lobby foarte mare pentru a susţine candidatura.



"Îl somez public pe Tudorel Toader să înceteze orice opoziţie în Consiliul Uniunii Europene pe Justiţie şi Afaceri Interne împotriva candidatului român şi să susţină candidatura candidatului român, care are o şansă foarte mare de a ocupa această poziţie extrem de importantă la nivel european. S-a văzut foarte clar că este o diferenţă ca de la cer la pământ între criteriile de "ievaluare" politice dictate de Dragnea, către Tudorel Toader, a fostului procuror şef al DNA şi evaluarea care a fost făcută de experţi extrem de importanţi, cum sunt preşedintele GRECO, procurori generali din ţări importante, din România, preşedinţi ai Curţilor Constituţionale sau foşti preşedinţi ai Curţilor Constituţionale, deci magistraţi de mare prestigiu, cu mare experienţă, deci această evaluare este total diferită şi arată foarte clar că toate criteriile de "ievaluare" prezentate public de domnul Tudorel Toader au fost dictate la partid de Liviu Dragnea", a susţinut Orban.



Laura Codruţa Kovesi s-a clasat pe primul loc în selecţia pentru postul de procuror-şef european realizată de un Comitet special, fiind trimise Parlamentului European primele trei propuneri, în ordinea preferinţelor, din care legislativul urmează să aleagă şeful Parchetului European. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că îi va informa pe miniştrii de justiţie din UE despre „abuzurile” comise de fosta şefă DNA.