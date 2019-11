Ludovic Orban, declaraţia momentului! Premierul anunţă o nouă restructurare

"Va urma un audit extern al structurilor care se află în subordinea Guvernului şi, într-o perioadă de timp de două luni, maxim trei luni, vom veni cu etapa a doua a restructurării Guvernului, care vizează agentii, autorităţi, oficii, tot felul de structuri care sunt în subordinea unor ministere, fie sunt în subordinea Guverului", a anunţat Orban.

Luni, prim-ministrul a avut o întâlnire cu structurile din cadrul Aparatului de lucru al Guvernului pentru evaluarea modului de funcţionare în urma restructurării guvernamentale şi eficientizarea activităţii structurilor guvernamentale

Guvernul a aprobat în ultima şedinţă ordonanţa de urgenţă privind restructurarea Guvernului, prin reducerea numărului de ministere la 16.

Totodată, Ludovic Orban a anunţat săptămâna trecută că a semnat eliberarea din funcţie a aproape 40 de secretari de stat PSD şi că va continua şi vineri această acţiune. Premierul şi-a explicat gestul prin faptul că întreaga clientelă PSD trebuie să părăsească guvernarea liberală.

"Am semnat a doua tranşă, am eliberat din funcţie cred că aproape 40 de secretari de stat PSD. Mâine voi continua. Sigur că trebuie pregătite deciziile, trebuie analizată baza legală şi trebuie să semnez. Dacă as fi putut mai repede, i-aş fi eliberat mai repede", a declarat premierul Ludovic Orban.