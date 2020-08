Orban: "Nu cresc pensiile speciale în această majorare". Violeta Alexandru: "Prin schimbarea anunţată, acestea vor creşte automat"

”Am văzut o întreagă discuție legată de modul în care să se facă această majorare. Mulți au zis: să creștem pensiile mici, să facem o creștere direct proporțională cu mărimea pensiilor. Acest lucru nu este posibil. Noi nu majorăm pensiile, ci punctul de pensii. Dacă am face o majorare diferențiată procentual, am crea niște nedreptăți imense și am încălca principiul contributivității. Nu se cresc pensiile speciale în această majorare", a spus premierul.

Citeşte şi Ludovic Orban: "Suntem singura ţară care creştem alocaţii şi pensii. Toată lumea va suferi din cauza acestui populism deşănţat al PSD"

Violeta Alexandru a explicat, însă, că majorarea punctului de pensie va duce automat şi la majorarea pensiilor speciale: "Pensiile speciale sunt compuse dintr-o parte calculată pe baza contributivității care, prin schimbarea anunțată, în mod automat vor crește, respectiv o parte consistentă care vine de la bugetul de stat, parte care nu are niciun impact".

După această replică, Ludovic Orban a subliniat că cea care va creşte odată cu această majorare va fi pensia minimă socială.