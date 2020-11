Orban, despre pandemia de COVID: România nu se află în situaţia altor ţări ca ritm de creştere a numărului de infectări zilnice

"Măsurile luate în diferite ţări europene au fost luate în urma unei creşteri dramatice a numărului de cazuri. România, de exemplu, nu se află în situaţia altor ţări ca şi număr de infectări şi, mai ales, ca ritm de creştere a numărului de infectări zilnice. Noi am prevăzut astfel de măsuri, uitaţi-vă ce măsuri a luat Germania să închidă restaurantele, teatrele, noi am închis peste tot unde s-a depăşit rata de 3 la mie, am interzis evenimentele private (...) activităţi care adună foarte multă lume la un loc. Noi am luat astfel de măsuri numai că măsurile sunt condiţionate de depăşirea unui anumit indice de răspândire a virusului în cadrul comunităţii. Deci noi avem astfel de măsuri în vigoare. Sigur că multe sunt prezentate la lockdown, acum am văzut că e termenul la modă, lockdown. Lockdown e, de exemplu, ce a făcut Israelul care a închis toate activităţile nenecesare, a introdus restricţii de circulaţie", a spus premierul Ludovic Orban.

Întrebat dacă autorităţile intenţionează să introducă restricţii de circulaţie în Capitală, Orban a răspuns că trebuie evaluate mai întâi rezultatele măsurilor care au fost luate deja.

"În Bucureşti vrem să evaluăm efectele măsurilor care au fost adoptate în urmă cu aproape două săptămâni, care au intrat în vigoare de marţea cealaltă. În Bucureşti va exista o decizie legată de continuarea măsurilor care au fost adoptate, dacă vor fi necesare alte măsuri în urma evaluărilor pe care le vom face vom lua decizii şi le vom anunţa public", a mai explicat Orban.

