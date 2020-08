Orban: Un om cu scaun la cap înţelege că mărirea pensiilor, alocaţiilor este o măsură care te obligă la cheltuieli şi în anii următori

"Orice lege poate fi modificată prin altă lege sau prin OUG. Noi am modificat această lege prin OUG. Am inclus creşterea pensiilor cu cât este posibil azi în OUG privind rectificarea bugetară. Nu cred că-şi imaginează vreun român că dacă noi am fi avut banii la dispoziţie să creştem pensiile cu 40 la sută şi dacă am fi fost siguri că putem plăti pensiile crescute cu 40 la sută în 2021, 2022, nu am fi mărit pensiile cu 40 la sută", spune Ludovic Orban.

Premierul a subliniat faptul că, în condiţiile unei contracţii economice semnificative, a diminuării veniturilor de la bugetul de stat, situaţie care "s-a întâmplat în întreaga Europă", era practic imposibilă majorarea pensiilor cu un procent mai mare de 14%.

"Suntem într-o situaţie economică în care România a înregistrat o contracţie economică în al doilea trimestru de 10,5%, pe primul semestru raportat la semestru echivalent din 2019 am înregistrat o contracţie de 3,9%. S-au diminuat veniturile la bugetul de stat, veniturile bugetului de pensii, de sănătate şi în general s-au diminuat veniturile, aşa cum s-a întâmplat în întreaga Europă. Într-o astfel de situaţie era foarte dificilă era dificilă creşterea pensiilor. La diminuările de venituri care au fost, a fost extrem de greu de luat această decizie de a asigura o creştere a pensiilor", a completat Ludovic Orban.

Prim-ministrul a reiterat faptul că majorarea pensiilor sau alocaţiilor este o măsură care te obligă la cheltuieli şi în anii următori.

"Am luat această decizie de a creşte pensiile. Creştem punctul de pensie cu un procent important - 14 la sută. În valoare absolută e cea mai mare creştere a punctului de pensie, ca atare este maximum pe care am putut să-l realizăm. Orice om cu scaun la cap poate să înţeleagă că atunci când iei decizia legată de alocaţii, pensii şi salarii în sectorul public, decizia pe care o iei este una care te obligă la cheltuieli şi în 2021 şi în 2023. Orice cheltuială trebuie previzionată în funcţie de perspectivele economice. Sunt extrem de mulţumit pentru faptul că am luat această decizie. Am crescut pensiile într-o perioadă de criză economică datorată pandemiei de COVID, o criză economică ce a afectat întreaga lume", a conchis premierul.