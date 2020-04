Pacientă cu COVID 19 externată la Suceava: "Am fost externați noaptea, fără să facem al doilea test"

Fosta pacientă a povestit atât condiţiile din spital, unde cazurile cu COVID 19 erau repartizate în saloane cu pacienţi cu pneumonie sau alte afecţiuni, dar şi procedura de externare cel puţin ciudată prin care a trecut.

"Externarea a fost cred o soluţie de avarie. Pentru că în momentul în care au văzut că o parte dintre noi am reuşit să ne ridicăm din pat şi să fim cât de cât mai bine, au venit cu nişte declaraţii pe propria răspundere că avem unde să ne autoizolăm, dar nu ne-au retestat, deci noi am fost scoşi de acolo fără a face testul numărul doi măcar în care să primim răspunsul că suntem pozitivi sau negativi. Noi am fost trimişi în familii marea majoritate dintre noi. Nu ni s-a explicat cum trebuie să plecăm de acolo, care e procedura, ce luăm cu noi de acolo.

Nu a dezinfectat nimeni hainele noastre, telefoanele noastre, nu aveai cu ce. Noi am plecat cu ce am venit, cu aceleaşi lucruri am plecat.

Ne-au îmbarcat câte 4 în salvare şi ne-au distribuit la adresele aproximative pe care le aveau.

În discuţiile cu doamna asistentă eram 18,19. Nu ştiu dacă am plecat toţi. Sunt care au cerut să fie testaţi şi după aceea să meargă acasă în familie. Eu am fost în a patra salvare, cred, cam a treia salvare, deci 12 am plecat sigur.

Rezultatul testului era venit, dar mie nu mi s-a comunicat decât în momentul în care am fost externată cu acele bilete în noaptea respectivă. Eu nu am ştiut dacă sunt sau nu pozitivă.", a spus femeia.

Citeşte şi: Cinci cadre medicale de la spitalul Matei Balş, infectate cu COVID-19