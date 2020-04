Pandemie coronavirus: 1.509 morţi în 24 de ore în SUA

Statele Unite au înregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus în 24 de ore, aproape aceeaşi valoare ca în ziua precedentă, potrivit bilanţului Universităţii Johns Hopkins, notează AFP.



Acest bilanţ zilnic ridică la 23.529 numărul total al deceselor înregistrate de la declanşarea pandemiei în Statele Unite, cea mai îndoliată ţară din lume din cauza COVID-19.

Coronavirus în Statele Unite. Peste 10.000 de decese în statul New York din cauza COVID-19



Luni, statul New York, epicentrul pandemiei în SUA, a depăşit pragul de 10.000 de morţi provocate de COVID-19. Guvernatorul acestuia, Andrew Cuomo, a subliniat însă că "ceea ce a fost mai rău s-a terminat'', pentru că numărul net de spitalizări (diferenţa dintre intrări şi ieşiri) este clar în scădere.



Directorul CDC, Robert Redfield, a apreciat la rândul său că Statele Unite "se apropie de vârful epidemiei".



"Suntem pregătiţi să montăm mii de paturi în plus dacă avem nevoie. Nu cred că vom avea nevoie de ele, deoarece se pare că am atins un platou şi chiar în multe cazuri cifrele scad", a spus luni preşedintele american, Donald Trump, în cursul briefingului cotidian de presă despre coronavirus.



Liderul administraţiei de la Casa Albă a afirmat, de asemenea, că Statele Unite au efectuat circa trei milioane de teste de depistare. "Trei milioane, mai mult decât orice altă naţiune", a insistat el.