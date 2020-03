Pandemie de coronavirus. Declaraţiile primei persoane testată pentru vaccin: "Dimineaţă am primit prima doză"

„În urmă cu câteva săptămâni a fost un apel pentru voluntari. Am completat un formular și am fost apoi sunată. Am trecut printr-un filtru telefonic, apoi am mers în persoană pentru o examinare fizică.

Dimineață la ora 8:00 am primit prima doză(...). Acum sunt atât de entuziasmată că a fost ceva ce am putut face și eu. Sunt atât de mândră de mine și plină de mulțumire pentru privilegiul pe care l-am avut ca să pot face asta.

Sunt sănătoasă, am o slujbă pentru care primesc un salariu lunar, compania mea este flexibilă și îmi permite să îmi iau niște timp liber.

Am familia și prieteni care mă susțin. Îngrijorarea mea este pentru cei cu slujbe plătite la oră ale căror vieți vor fi impactate sever în curând(...).

Cred că voi primi o a doua doză de vaccin în patru săptămâni. Apoi voi fi urmărită pentru următoarele 14 luni într-un nou studiu”, a declarat Jennifer, prima persoană testată pentru vaccin.

Măsurile radicale precum închiderea şcolilor şi a frontierelor pot încetini pandemia de coronavirus, dar nu o pot opri, spune Hans Kluge, directorul pentru Europa al OMS.

„Virusul este acolo și ar trebui redus în cadrul societății", a spus Kluge, adăugând că fiecare guvern european ar trebui să găsească măsuri „echilibrate" și „de durată", din punct de vedere social și economic, pentru a-și proteja populația.

În plus, copiii nu au fost focarul epidemiei, afirmă oficialul OMS, care a admis că măsura închiderii școlilor favorizează păstrarea distanței sociale.

„Fiecare țară, fără excepție, ar trebui să ia măsurile cele mai îndrăznețe pentru a opri sau a încetini amenințarea unui virus", a spus Hans Kluge, potrivit AFP.

Acesta a adăugat că fiecare țară este diferită și că răspunsurile la virus trebuie adaptate la realitățile naționale.

Peste 7.000 de oameni au murit deja din cauza infecțiilor cu COVID-19. Uniunea Europeană a anunțat, în acest context, închiderea granițelor sale pentru a opri răspândirea coronavirusului.