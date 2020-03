Pandemie de coronavirus. Valentina Pelinel şi Cristi Borcea donează 100.000 de euro spitalelor: "Pentru ca noi toţi să fim protejaţi"

"Dragii nostri, fiti solidari! Familia Borcea, prin eforturi personale si cu sprijinul financiar al companiilor unde actioneaza, a initiat procedura legala de donatie catre spitale in valoare de peste 100 000 EURO. Banii vor fi distribuiti catre spitale incepand de azi si pana la sfarsitul lunii viitoare.

Cu toate ca activitatea companiilor noastre este blocata din cauza acestei pandemii, am ales sa venim in ajutorul celor din sistemul medical pentru ca noi toti sa fim in siguranta si protejati. Speram ca gestul nostru sa rezoneze cu toti cei care au aceasta posibilitate, pentru ca toti suntem implicati si doar impreuna prin eforturi personale concrete, putem fi solidari.

Cu cat actionam mai repede, cu atat lucrurile vor fi mai usor de gestionat si putem reveni la o stare de normalitate. Toti suntem egali in fata acestei pandemii", a scris Valentina Pelinel pe pagina sa de Facebook.

Şi Gigi Becali a donat peste 100.000 euro pentru Institutul Matei Balş

Gigi Becali îi ajută cu echipament pe medicii de la Institutul Matei Balş, principala unitate spitalicească din România unde sunt trataţi bolnavii de coronavirus.

Gigi Becali a declarat la România TV că a primit o solicitare oficială în scris prin care i se cerea ajutorul, în baza relaţiei personale pe care o are cu directprul Institutului Matei Balş, Adrian Streinu Cercel.

"Am cumpărat computere, televizoare, mese, scaune. Tot ce mi-au cerut", a declarat Gigi Becali, la România TV. "Deocamdată sunt singurii care mi-au cerut ajutorul. Dacă vreun alt spital, din Bucureşti sau din ţară, îmi cere ajutorul nu zic nu. Îi ajut, ce să fac cu banii? Oamenii sunt bolnavi", a mai spus Gigi Becali.

Patronul FCSB a dezvăluit că până acum a cheltuit peste 100.000 de euro pentru materialele cerute săptămâna trecută de cei de la "Matei Balş", însă cheltuielile se află abia la început, abia de azi urmând să achiziţioneze măşti, halate şi alte echipamente, toate în cantităţi foarte mari. "Chiar azi mă duc la bancă să mai plătesc o tranşă", a mai afirmat Gigi Becali. El a mai dezvăluit că anterior a mai ajutat Institutul Matei Balş cu peste un milion de euro, în lupta împotriva hepatitei C.