Papa Francisc a pomenit în slujba de la Roma vizita în România

„La finalul săptămânii trecute, am făcut o călătorie apostolică în România, la invitaţia domnului președinte și a doamnei premier. Îmi reînnoiesc mulțumirile către ei și le extind şi către alte autorități civile și ecleziastice, precum şi către cei care au colaborat la realizarea acestei vizite. Mai presus de toate, îi mulțumesc lui Dumnezeu, care a permis succesorului Sfântului Petru să se întoarcă în această ţară, la 20 de ani de la vizita Sfântului Ioan Paul al II-lea.

(...)

„Comunitatea Catolică, fie ea greacă sau latină, este vie, activă. Uniunea dintre toți creștinii, deși incompletă, este bazată pe un singur Botez și pecetluită prin sânge și suferințele îndurate împreună în vremurile întunecate ale persecuției, mai ales în ultimul secol, sub regimul ateu. Am avut o întâlnire cordială cu patriarhul și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în care am arătat voința Bisericii Catolice de a merge împreună împăcați cu trecutul și spre unitatea deplină pe care poporul român o invoca profetic în timpul vizitei Sfântului Ioan Paul al II-lea.

Această dimensiune ecumenică importantă a călătoriei a culminat cu rugăciunea solemnă "Tatăl Nostru", în noua catedrală impunătoare ortodoxă din București. A fost un moment cu o valoare simbolică puternică, pentru că "Tatăl Nostru" este rugăciunea creștină prin excelență, patrimoniul comun al tuturor celor botezați. Întâi am recitat noi, catolicii, în limba latină şi apoi ortodocşii în limba română, o dovadă că unitatea nu înlătură diversitatea. Fie ca Duhul Sfânt să ne facă să trăim de-a purerea precum copiii lui Dumnezeu și frați!”, a spus suveranul pontif, potrivit Digi24.ro.