Papa Francisc, mesaj înainte de venirea în România: "Vă rog, rugaţi-vă pentru mine"

Papa Francisc a prefaţat vizita pe care o va face în România printr-un mesaj postat joi pe contul său oficial de Twitter. "Mă duc mâine în România ca pelerin, pentru a fi alături de fraţii din Biserica Ortodoxă Română şi credicioşii catolici. Vă rog, rugaţi-vă pentru mine", a scris Papa Francisc pe Twitter.

Papa Francisc ajunge vineri la Bucureşti, la douăzeci de ani după vizita Sfântului Ioan Paul al II-lea. Agenda vizitei include trei Sfinte Liturghii, opt discursuri în faţa autorităţilor politice şi religioase, beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri şi o întâlnire cu comunitatea romă în doar trei zile foarte intense, la Bucureşti, Iaşi, Şumuleu-Ciuc şi Blaj, sub genericul "Să mergem împreună!".

Întâlnirile cu preşedintele, primul ministru, patriarhul şi Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Române şi cu vice-preşedintele Conferinţei Episcopilor din România marchează prima zi a călătoriei apostolice a papei Francisc în România, dedicată în întregime autorităţilor politice şi bisericeşti din Capitală.

Domani mi recherò in Romania come pellegrino, per camminare insieme ai fratelli della Chiesa Ortodossa Romena e ai fedeli cattolici. Vi chiedo, per favore, di pregare per me.