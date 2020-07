Părinţii lui Răzvan Raţ, infectaţi cu COVID-19. Hotelul din Slatina al fostului fotbalist, folosit pentru carantină

Victorița și Ion Raț au fost diagnosticați cu SARS-CoV-2 sâmbăta trecută. Inițial, cei doi au fost internați la Spitalul Județean de Urgență Slatina, dar apoi ei au fost transferați la Spitalul Colentina din București.

Hotelul fostului fostbalist a fost transformat în loc de carantină pentru cetățenii care se întorc din străinătate. În luna aprilie, firma care administrează hotelul a fost sancționată de Protecția Consumatorilor pentru nereguli legate de modul de păstrare a alimentelor și de preparare a hranei destinate persoanelor aflate în carantină.

Ion Raţ a declarat pentru Adevărul că acum atât el cât şi soţia sa se simt mai bine, însă s-au confruntat cu febră, tuse seacă, oboseală, semne ale afectării pulmonare.

"Culmea, când am avut carantinaţi în hotel n-am păţit nimic, am păţit-o acum. Nu de la hotel am luat-o, nu ştiu de unde. Hotelul l-am închis pentru câteva zile", a spus Ion Raţ.

Hotelul Zytto, care îi aparţine fostului fotbalist, a fost primul din Slatina în care au fost cazate persoane venite din străinătate şi plasate în carantină. Activitatea normală a fost reluată după ce izolarea şi carantina nu au mai fost obligatorii.