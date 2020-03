Patru bebeluşi de la Suceava, aduşi cu elicoperul la Bucureşti. "Viaţa învinge, nu au legătură cu Covid 19"

Piloţii Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă, pentru salvarea a patru bebeluşi, care au fost aduşi de la Suceava şi Botoşani la spitale din Bucureşti, informează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

"Astăzi, la ora 16,02, elicopterul Mi8 aflat în dotarea Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, format din echipaj medical aparţinând UPU - SMURD Iaşi, a decolat de la Suceava către Bucureşti, având misiunea de a transporta de urgenţă trei bebeluşi născuţi prematur. La aterizarea în Bucureşti, respectiv ora 18,02, aceştia au fost preluaţi de 3 echipaje de intervenţie pe ambulanţă de transport neonatal UTIM- SMURD Bucureşti şi transportaţi în siguranţă la Maternitatea Giuleşti în vederea acordării îngrijirilor medicale care se impun", precizează sursa citată.

Totodată, echipajul medical din cadrul UPU-SMURD Iaşi aflat la bordul elicopterului SMURD nr. 342, în serviciu la Punctul de Operare Aeromedical Iaşi, a avut misiunea de a transporta în condiţii de maximă siguranţă, de la Botoşani la Bucureşti, cel de al 4-le-a bebeluş, care prezenta malformaţii cardiace. Bebeluşul a fost preluat de un echipaj de transport neonatal UTIM- SMURD Bucureşti şi transportat în siguranţă la Spitalul de Urgenţă pentru Copii Marie Curie, mai precizează sursa citată.

"Fac apel la calm. Aceşti bebeluşi sunt într-o zonă separată NU există niciun motiv de îngrijorare. Cadrele medicale au luat toate măsurile necesare Bebeluşii au fost testaţi. Mâine vom avea rezultatul", a declarat Gabriela Firea în direct la România TV.

Dr. Florin Filip, directorul Spitalului Judetean , a declarat sambata seara, intr-o interventie la Digi 24, ca situatia in institutia medicala pe care o conduce este foarte serioasa, "foarte grava, facem eforturi deosebite pentru ca activitatea medicala sa se desfasoare in continuare la Spitalul Judetean".

El a precizat ca sambata trei bebelusi internati in spital au fost transferati la Bucuresti. "Sunt prematuri, dar se simt bine si s-a luat decizia de a-i transfera dintr-o maternitate de grad 3 doar pentru posibile pregatiri ale spitalului pentru a primi bolnavi cu COVID-19", a declarat dr. Filip.

In legatura cu eforturile personalului medical de a face fata lipsei personalului, fie infectat, fie in autoizolare, Florin Filip a recunoscut ca aproximativ 100 de cadre medicale sunt infectate cu coronavirus, dar se mai asteapta rezultatele a inca 20-30 de teste.

In timp ce Spitalul Judetean se ocupa de 150-160 de pacienti cu COVID, repartizati in 3-4 pavilioane din Spitalul Vechi, cu 7-8 cazuri grave internate intr-o sectie ATI amenajata in Spitalul Vechi. In spitalul nou mai sunt internati pacienti la diferite sectii, a subliniat directorul SJU. Managerul interimar a reafirmat ca nu se mai interneaza pacienti non-Covid, toate cazurile fiind triate in UPU si redirectionate la alte spitale din judet ori la Iasi, in cazuri complexe, a subliniat directorul Spitalului Judetean.

Dr. Florin Filip a tinut sa sublinieze ca efortul personalului medical restrans este unul deosebit, care face eforturi uriase pentru continuarea activitatii, prin munca suplimentara, prin detasari de la sectii mai putin solicitate la cele mai solicitate si prin ajutor de la Iasi.