Paula Seling, de nerecunoscut după ce a slăbit. Cum arată acum cântăreaţa: "De peste doi ani mănânc doar plante"

Artista a mărturisit că în acest moment consumă doar plante şi se simte foarte bine. Încurajează pe toată lumea să încerce acest stil de viaţă, ba chiar se dedică acestui subiect, postând pe reţelele de socializare diverse vlogguri culinare.

"Am reînceput activitatea cu câteva concerte în București, Alba Iulia și Sibiu, însă într-un fel mi-a prins bine o perioadă mai liniștită, pentru că am putut să mă concentrez la lucrarea de Disertație pe care am susținut-o.

În același timp am început un mic vlog culinar vegan pe pagina mea de Facebook și pe Youtube. Doresc să demontez prejudecățile că viața vegană e lipsită de gust și foarte scumpă. Dacă măcar pentru o zi, o săptămână, un an sau chiar și pentru o masă, cineva se decide să se hrănească bazat pe plante, consider că și-a atins scopul.

Nu țin dietă ci am un regim de viață sănătos, bazat pe o alimentație exclusiv din plante. Încerc să respect regulile pe care le-am învățat de la domnul doctor nutriționist, și care mi-a prezentat cât se poate de clar de ce am luat cea mai bună decizie a vieții mele atunci când am decis să nu mai particip la suferința animalelor.

Soțul meu și cu mine am fost vegetarieni de 10 ani (nu am mâncat carne provenită de la animale, însă mâncam doar plante și produse lactate, ouă și pește, fructe de mare) iar de doi ani am devenit vegani, eliminând toate produsele de origine animală din alimentația noastră, de peste doi ani nu mai mâncăm nici ouă, nici lapte, nici brânzeturi, nici pește, decât plante.

Nu există o zi cu meniu la fel. Mănânc cât mai variat, salate multe de frunze verzi, broccoli, conopidă, mazăre, fasole, năut, chia, chinoa, etc. Meniul este bazat pe câteva principii simple și pe combinații de alimente din grupele principale: legume, cereale, verdețuri, leguminoase boabe, oleaginoase, fructe și plasarea lor în meniu în funcție de metabolism și necesitățile organismului.

De exemplu, seara e indicat să nu mâncăm fructe pe care le putem mânca dimineața. Porțiile de fructe să nu fie mari. Leguminoasele boabe (fasole, năut, linte) conțin proteină de calitate și le combin cu garnitură din crucifere (broccoli, conopidă, varză), ciuperci, leguminoase verzi (mazăre) și cu verdețuri valoroase (ruccola, spanac, etc).

Am renunțat la cafea, nu beau alcool, beau ceaiuri, mai ales verde și alb, pe care le consider un dar incredibil de sănătos. Deseori îmi fac suc de tulpini de țelină, pe care îl beau dimineața, după un pahar de lămâie cu apă, pe stomacul gol, procedeu ce alcalinizează corpul și aduce vitamina C", a declarat Paula Seling pentru Click.ro.

DE CE NU A FĂCUT COPII PÂNĂ LA 41 DE ANI: „MI-E FOARTE GREU SĂ VORBESC”

Paula Seling este una dintre cele mai apreciate artiste din România, bucurându-se de un adevărat succes pe plan profesional. Nu putem spune acelaşi lucru când vine vorba şi de viaţa personală, deşi are o relaţie de foarte mulţi ani cu Radu Bucura, cel care îi este şi soţ, vedeta nu a făcut copii până acum.

Acest subiect este unul destul de sensibil pentru frumoasa cântăreaţă şi ar vrea să rămână la fel de discret ca până acum. Singura lucru pe care l-a mărturisit referitor la faptul că nu a devenit mamă până acum, la 41 de ani, este că nu a fost să fie, nicidecum din cauza vreunei probleme de sănătate.

„Mie mi-e foarte greu să vorbesc despre lucrurile astea extrem de personale, pentru că o modalitate de a ne proteja şi de a ne proteja relaţia este să nu vorbim despre noi. Partea cu copiii e de dorit. Dacă nu s-a întâmplat până acum nu înseamnă că suntem defecţi, ci pur şi simplu pentru că nu s-a întâmplat. Acum, când va vrea Dumnezeu şi vom fi pregătiţi, atunci va fi“, a spus Paula Seling la Antena Stars.