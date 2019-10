Articol publicat in: Life

Pedofil celebru, omorât în închisoare. A fost înjunghiat de ceilalţi deţinuţi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Pedofilul britanic Richard Huckle, încarcerat pentru numeroase abuzuri săvârşite împotriva copiilor, a fost găsit mort în celulă, înjunghiat.

Richard Huckle a săvârşit abuzuri faţă de peste 200 de copii. De altfel, în 2016 el a primit 22 sentinţe de închisoare pe viaţ, după ce a recunoscut 71 de cazuri de abuz împotriva unor copii cu vârste cuprinse între şase luni şi 12 ani, în perioada 2006 - 2014. La percheziţiile efectuate în computerele sale au fost găsite pe 20.000 de fotografii indecente şi clipuri video cu abuzurile sale. Acestea erau transmise către pedofili din lumea întreagă sau stocate în ceea ce se numeşte "internetul ascuns". Majoritatea victimelor sale au fost copii malaiezieni, ţară în care Huckle a mers de mai multe ori ca voluntar în taberele de ajutorare. Richard Huckle a fost atacat în celula sa din închisoarea Full Sutton Prison, de lângă York, cu un obiect despre care anchetatorii spun că ar fi fost un cuţit confecţionat artizanal, între zidurile închisorii. Richard Huckle, care lucra ca fotograf liber-profesionist, a fost arestat în decembrie 2014, pe Aeroportul Gattwick, din Londra, în urma unui denunţ al autorităţilor australiene. În momentul arestării, el avea în pregătire un "manual al pedofilului". loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay