Pelerinajul de la Sfânta Parascheva a fost anulat! În curtea catedralei se află mai mulţi jandarmi decât credincioşi

La intrara în curtea catadrelei se află mai mulţi jandarmi care veritică actele de identitate ale celor care doresc să intre. La aceasta oră în curtea catedralei se află mai mulţi jandarmi decât credincioşi.

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a anunţat faptul că a informat Prefectura Iaşi asupra faptului că sărbătoarea Sfintei Parascheva se va organiza doar în ziua hramului, pe 14 octombrie, şi nu în intervalul 8-15, cum s-a solicitat şi avizat iniţial.

"Având în vedere că CNSU a interzis participarea la pelerinaj a celor care nu sunt din Iaşi, evident că sărbătoarea nu putea să mai aibă amploarea din anii trecuţi. Nu este vorba că sărbătoarea nu mai are loc, ci este vorba că nu mai are aceeaşi amploare ca în ceilalţi ani. Adică nu mai vin pelerini cum veneau altadată şi nu mai este nevoie să scoatem racla pentru a gestiona numărul de pelerini. Racla va rămâne în catedrală şi vom putea gestiona rândul. Există forţe de ordine care legimitează persoanele care intră în catedrală. Nu s-a mai întâmplat acest lucru, dar asta este situaţia. Noi am luat cele mai sigure măsuri, măsuri strice în colaborare cu autorităţile. Pelerinii nu veneau la Iaşi cu gândul de a se îmbolnăvi sau a îmbolnăvi pe cineva" , a declarat Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldova.

Autorităţile din Iaşi au decis anterior că enoriaşii din alte oraşe nu pot participa la pelerinajul organizat cu ocazia sărbătoririi Sfintei Parascheva. Prin urmare, sărbătoare s-a mutat într-o singură zi, ci anume 14 octombrie. Conform ziarul de iaşi, această decizie deschide o portiţă legislativă ca până la data de 14 octombrie să se poată închina şi pelerinii din alte localităţi.

Citeşte şi: Arafat, mesaj pentru credincioşii de la pelerinajul Sf Parascheva: "Deplasarea e interzisă. Nu dau doi bani pe viaţa lor"

Racla Sfintei Parascheva nu va mai fi scoasă, ci va rămâne în Catedrala Mitropolitană. Cu toate că pelerinjul a fost anulat, credincioşii vor putea participa la slujba organizată pe 14 octombrie.

Reprezentanţii Prefecturii au precizat că momentan se află în vigoare decizia pentru ziua de astăzi, care presupune ca de la ora 00.00 echipe mixte formate din jandarmi şi poliţişti să legitimeze persoanele care vor să se aşeze la rând care intră în Catedrala Mitropolitană.

"Având în vedere noul context în care ne aflăm, întrucât nu vor mai putea veni la Iaşi pelerini din alte localităţi, racla cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasă mâine dimineaţă, cum era programul iniţial, ci va rămâne în Catedrala Mitropolitană. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a notificat Prefectura Judeţului Iaşi că sărbătoarea nu se va mai organiza în perioada 8-15 octombrie, ci se va limita la săvârşirea Sfintei Liturghii din data de 14 octombrie, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva", a declarat pr. Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Iaşilor.