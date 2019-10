Articol publicat in: Societate

Pericol de EXPLOZIE! Conductă de gaz spartă, zeci de oameni evacuaţi

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O conductă de gaz a fost spartă în urma unor lucrări de modernizare în Galaţi, existând pericolul unei explozii, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU, Eugen Chiriţă. Un număr de 50 de persoane de la parterul unui bloc din centrul oralului au fost evacuate de urgenţă. Conducta magistrală de gaze a fost spartă de muncitori, iar traficul pe strada Brăilei din Galaţi a fost restricţionat timp de aproximativ 30 de minute. Şcoli închise în mai multe localităţi din cauza unei avarii la o conductă de alimentare cu apă La faţa locului acţionează două echipaje ale Detaşamentului de Pompieri Galaţi pentru aplicarea măsurilor de siguranţă. "Două echipaje ale Detaşamentului de Pompieri Galaţi s-au deplasat în zona Ţiglina pentru asigurarea măsurilor PSI în urma unei ţevi de gaze fisurată accidental. Echipajele de pe cele două autospeciale şi echipajul SMURD au evacuat 50 de persoane din bloc şi clinica de la parter. Nu sunt victime", a explicat Eugen Chriţă. Gazul a fost oprit şi se lucrează pentru remedierea avariei. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay