Perversu' de pe Târgu Ocna, atac dur la adresa lui Nelson Mondialu: "Are cioturi în gură, nu dinţi"

"...si cu Nelson care a mancat sandwich-uri cu caramizi. Are cioturi in gura, nu are dinti", l-a atacat Perversu' dur pe Nelson. Vlogul este mai vechi, Nelson Mondialu rezolvand, intre timp, problema cu dantura.

Nelson Mondialu' o face praf pe Margherita de la Clejani

Nelson Mondialu' se implica şi el în scandalul momentului. Acesta a comentat cazul pe vlog şi a spus lucruri extrem de dure la adresa Margheritei de la Clejani. Nelson Mondialu' a postat un vlog în care vorbește despre cele întâmplate. Controversatul interlop susține că Margherita nu ar fi la prima abatere de acest gen.

"Margherita ținea maimuța și o strangula și taică-su o ținea de spate, să nu pice. De la ce? Margherita a consumat... spune ea că era așa de la pastile, pastile pe care susține că le-a cumpărat din farmacie. Domnilor, vă rugăm să ne dați și nouă adresa de la farmaciile care vă aduc în starea aceea", a spus Nelson Mondialu'.

"Acum, nu vă faceți griji... Margherita nu o să fie arestată... Ea deja a cooperat cu poliția, a dat declarații. Nu putea, trebuia să fie un părinte, a venit taică-su, ca ea era minoră. Nu va fi arestată, înțelegi? Eu am mai făcut un clip și v-am spus. I-a deschis taică-su ușa din spate de la mașină și ea s-a dus precum calul, să urce în față, la volan. Nu e prima dată când... femeia a mai practicat așa ceva, a mai trecut prin asta, nu e nici prima, nici ultima", a mai spus Nelson Mondialu' pe contul său de Youtube.