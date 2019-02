Peste 30 de kilograme de droguri, bani falşi şi echipamente IT - confiscate

"Pe parcursul ultimelor două săptămâni, Poliţia Română şi DIICOT au efectuat 79 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Au fost indisponibilizate peste 30 de kilograme de droguri, bani falşi şi echipamente IT. Astfel, în perioada 25 ianuarie - 7 februarie a.c., 266 de poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au acţionat pentru destructurarea grupurilor infracţionale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic şi consum ilicit de droguri şi spălare de bani. Au fost organizate 38 de acţiuni operative pentru probarea activităţii infracţionale a 136 de persoane, dintre care 43 au fost reţinute sau arestate şi 4 au fost plasate sub control judiciar", precizează sursa citată.



În urma acţiunilor, au fost confiscate: 3.060 de grame cocaină, peste 27 de kilograme de canabis, 137 de comprimate ecstasy, 120 de grame de amfetamină, 95 de grame de haşiş, 7,7 grame şi patru doze de heroină, 667 grame de rezină de canabis, 27 de plante de cannabis, 50 de grame de ketamină, 25 de grame MDMA, zece grame masă vegetală, opt comprimate, şapte grindere şi patru cântare electronice; 37.547 de lei, 9.550 de euro şi 900 de euro contrafăcuţi; un HDD, şase laptopuri, patru tablete, un router, 64 de telefoane mobile, şase carduri bancare, 51 de cartele SIM şi 82 de medii de stocare, precizează IGPR.



De asemenea, au mai fost indisponibilizate: un autoturism, o armă de foc, 20 de butelii cu gaz şi aproape 600 de pachete de ţigări, relevă sursa citată.



În activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea DIICOT, au fost angrenaţi şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, luptători de la acţiuni speciale şi jandarmi, se mai arată în comunicat.