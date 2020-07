Peste 50.000 de noi infecţii cu COVID-19 în SUA, într-o singură zi. Ultimul bilanţ bate toate recordurile

Aceste noi infecţii ridică numărul total de cazuri depistate pe teritoriul american la 2,7 milioane, dintr-un total de 10,6 milioane la nivel mondial până în prezent. De la apariţia sa acum şase luni în China, Covid-19 a provocat moartea a 514.803 de morţi pe planetă, potrivit unui bilanţ al AFP.

De o săptămână, numărul contaminărilor depăşeşte 160.000 pe zi, potrivit OMS. Şi "60% dintre toate cazurile de Covid-19 recenzate până în prezent au fost semnalate în cursul lunii trecute", a subliniat miercuri directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Cea mai bună manieră de a ieşi din această pandemie este de a acţiona la nivel global", a declarat el, recomandând încă o dată regulile de distanţare, testare şi izolarea cazurilor, plasarea în carantină persoanelor bolnave şi purtarea măştii.

Odată cu deschiderea sezonului turistic estival, numeroase ţări încearcă, în ciuda acestei evoluţii îngrijorătoare, să limiteze deficienţa considerabilă pentru sectorul turistic şi cele care depind de acesta: ar putea fi între 1.200 şi 3.300 de miliarde de dolari pierderi, potrivit ONU. Uniunea Europeană, unde epidemia s-a oprit în ciuda unor focare, în special la Lisabona, şi-a redeschis miercuri frontierele. A autorizat zborurile din 14 ţări pe toate continentele, precum şi din China cu rezerva privind zborurile dinspre ţara asiatică.

Citeşte şi Danezii s-au săturat de distanţare socială. Finala Cupei a fost întreruptă, din cauză că spectatorii nu au respectat regulile

Alte ţări care încearcă să-şi salveze sezonul turistic, precum Egiptul care, în ciuda a mai mult de 1.000 de noi cazuri zilnice de la sfârşitul lui mai, şi-a redeschis miercuri celebrele Piramide pe pe platoul de la Giza. Sau Cuba, care şi-a redeschis miercuri o parte a teritoriului său turiştilor străini - insula paradisiacă din Cay - chiar dacă niciun avion cu turişti nu a aterizat aici deocamdată.

Care e situaţia în SUA

Exclusă de la redeschidere, Statele Unite, prima mare putere mondială, cea mai îndoliată din cauza pandemiei cu peste 128.000 de decese, prezintă noi cazuri în numeroase regiuni în ultimele săptămâni. În preajma zilei naţionale, 4 iulie, tradiţional marcată prin reuniri de familie şi adunări pentru a asista la focuri de artificii, autorităţile locale au decis în multe locuri să acţioneze pentru a controla epidemia.

Focarul principal este în California, mult timp model de prevenţie, unde anumite restricţii au fost ridicate la sfârşitul lui mai. Acum autorităţile au reluat măsurile de izolare. Guvernatorul acestui stat de 40 de milioane de locuitori a decis miercuri să închidă pentru "cel puţin trei săptămâni" restaurantele din Los Angeles şi din alte 18 comitate ce reprezintă 70% din populaţia californiană. Interdicţia este impusă şi barurilor, cinematografelor şi muzeelor. La fel ca în sudul Californiei, unele plaje din Florida au fost închise pentru sărbătoarea naţională.

Primăria din New York a anunţat că restaurantele nu se vor redeschide pe 6 iulie, aşa cum era prevăzut. Aici au fost înregistrate 22.000 de decese din cauza epidemiei. Un studiu publicat miercuri arată că pandemia a provocat cu cel puţin 18% mai multe decese decât într-un an normal în SUA şi până la de trei ori mai mult în New York, grav afectat. Cu trei luni înainte de alegerile prezidenţiale, Donald Trump, foarte criticat pentru gestionarea crizei, s-a declarat miercuri convins că virusul "va dispărea pur şi simplu" la "un anumit moment".