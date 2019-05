Petre Lăzăroiu refuză funcţia de Avocat al Poporului. ce va face după mandatul de la CCR

CCR îşi schimbă structura. Intrebat care a fost cel mai greu moment din cariera de judecator CCR, Lăzăroiu a răspuns că este vorba despre suspendarea președintelui României din 2012.

Un fost Avocat al Poporului, propunerea PSD pentru postul de judecător CCR din partea Camerei Deputaţilor

"Nu am fost injurat ani de zile sa mai suport toate astea? Ar fi o nesabuinta din partea mea sa ma duc iar intr-o functie publica. Sunt atatea de facut in privat. Au fost mai multe momente grele. Numărul 1 a fost suspendarea presedintelui Basescu in 2012. De sus pana jos s-au facut presiuni, mai aveau un pic si ne schimbau din functie prin OUG", a declarat Petre Lazaroiu la Antena 3.

Întrebat de unde au venit presiunile, judecătorul a spus: "Presiuni de la USL, de la vestitul USL".