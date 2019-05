REŢETA ZILEI: Piept de pui in crusta de seminte

1. Sfecla curatata de coaja se pune la fiert in apa cu un pic de sare. Ciupercile curatate si spalate se feliaza si se soteaza un pic intr-un strop de ulei,se potriveste de sare si piper. Pieptul de pui spalat si zvantat se sareaza si pipereaza dupa gust, apoi se trece prin oul batut, prin faina, iar prin ou si apoi prin semintele de in. Se prajeste in uleiul incins cateva minute, pe toate fetele apoi se scoate pe servetele absorbante pentru a scapa de surplusul de ulei.

2. Intr-un pic de ulei se prajesc si feliile de sfecla apoi se stropesc cu suc de lamaie.

Se serveste pieptul taiat in feliute subtiri pe pat de ciuperci sotate si sfecla rosie, totul stropit cu zeama lasata de sfecla.

Pofta buna!

