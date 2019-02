REŢETA ZILEI: Placinte cu branza dulce si stafide

Pregatim din timp toate ingredientele, sa fie la temperatura camerei.

Intr-un bol, se desface drojdia cu o furculita (sau cu mana), se amesteca cu o lingura de zahar si 2 linguri de lapte. Lasam maiaua sa se activeze (vor aparea bule mici de aer la suprafata, semn ca „lucreaza").

Intre timp, intr-o craticioara punem restul de lapte la foc mic si adaugam zaharul. Amestecam pana se topeste (nu se fierbe).

Intr-un lighean (cel in care vom framanta), cernem faina de doua ori, facem o gropita, punem drojdia dospita, ouale (le verificati inainte; le spargeti separat si dupa le adaugati peste faina), sarea si coaja de lamaie. Se incorporeaza usor faina, adaugandu-se in fir subtire si laptele caldut.

Pe masura ce framantam aluatul, se adauga si ulei, mai ales cand aluatul se lipeste de maini.

Se acopera ligheanul cu un prosop curat si se lasa in loc cald (in bucatarie, ferit de curenti de aer) la crescut, timp de 1 ora.

Intre timp, pregatim umplutura. Amestecam bine toate ingredientele (verificati gustul de dulce).

Dupa ce aluatul si-a dublat volumul, se presara faina pe blatul de lucru si intindem aluatul (in mai mute transe, daca vi se pare dificil) in foaie de 0.5 cm. Foaia de aluat se taie in patrate cu latura de 15 cm. In mijlocul fiecarui patrat se pune o lingura generoasa de umplutura. Impaturim placintele, unind colturile opuse ale patratelor in asa fel incat sa nu iese umplutura.

Se aranjeaza placintele in tava tapetata cu hartie de copt si se mai lasa la crescut timp de o ora.

Se ung placintele cu amestecul din ou si lapte, dupa care le presuram cu zahar.

Le coacem in cuptorul preincalzit, la 170 grade C, timp de 40 de minute, pana devin frumoase si aurii (sau in functie de cuptorul fiecaruia, timpul de coacere poate varia).

Sunt delicioase atat calde, cat si reci!

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile sunt AICI