Planeta a luat-o razna. O misterioasă tornadă subacvatică a fost surprinsă de camere, orgia arată ca "vânturile diavolului" VIDEO

Cercetătorii de la Institutul Schmidt Ocean au făcut observaţiile săptămâna trecută, la More Reef, în largul statului australian Queensland, unde au descoperit ceva asemănător cu o "tornadă subacvatică", pe care au putut-o urmări în direct, prin intermediul camerelor trimise la mare adâncime. Ascultând conversaţia se poate constata că inclusiv cercetătorii sunt foarte surprinşi de apariţia misteriosă, ei crezând la început că echipamentele proprii au fost cele care au creat vârtejul. "Stai, este o tornadă?", este auzit apoi unul dintre cercetători spunând, în timp ce izbucnește în râs. "Este ca o vrajă pe care am creat-o pe fundul mării", mai rosteşte el, după care savantul constată că vortexul s-a produs în mod natural. "Este uimitor! Parcă ar fi o tornadă subacvatică, nu am mai văzut aşa ceva până acum!", exclamă uimiţi, cercetătorii.

Dr. Robin Beaman, geologul marin care a comentat în direct imaginile, a numit fenomenul ca fiind o "tornadă bentnică", similară cu așa-numitele "furtuni bentnice" și a comparat-o cu "vânturile diavolului", fenomen comun ariilor naturale din Australia. "Oricum aţi dori să le numiţi, vorbim despre cantităţi uriaşe care se ridică şi pot rupe terenul pe care îl traversează. Nu am mai văzut niciodată asta în Ocean", a spus Beaman.

Ulterior, Schmidt Ocean Institute a comentat fenomenul neobișnuit, sugerând că nu ar fi natural, ci cauzat de "deplasarea propulsoarelor ROV verticale". Cu toate acestea, institutul și-a exprimat încă emoția cu faptul că se știe atât de puțin despre ceea ce se află în interiorul Oceanului.

