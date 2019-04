Planul SECRET al lui MICHAEL SCHUMACHER. Veste BOMBĂ pentru fanii FORMULEI 1

Michael Schumacher planuia sa devina manager in Formula 1 si sa-l conduca pe fiul sau spre glorie. Mick Schumacher e pilot in Formula 2 si pilot de teste pentru Ferrari in Formula 1, iar toata lumea asteapta debutul sau oficial in Marele Circ.

Michael Schumacher, PRIMA APARIŢIE la CINCI ANI după accidentul de la schi. DETALII-BOMBĂ despre fostul PILOT

Michael Schumacher planuia sa-l ajute pe fiul sau sa-i calce pe urme dupa retragerea din 2012 de la Mercedes, acolo unde a fost inlocuit pana la urma de Lewis Hamilton, omul care se apropie de recordul de titluri mondiale.

"Michael era nerabdator sa-l vada pe fiul sau in Formula 1 si sa-i fie manager. Ar fi fost o poveste grozava. Ar fi fost cel mai fericit cu asta, dar accidentul a schimbat totul", a spus Willy Webber, fostul manager al lui Michael Schumacher.