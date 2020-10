PNL a depus lista pentru parlamentare. Ludovic Orban: E vital votul din 6 decembrie! Vom alunga din funcţiile publice politrucii PSD!

"Avem mulţi tineri care sunt la porţile afirmării, pe lângă oamenii cu experienţă, vom face o campanie cinstită, onestă, directă în care vom prezenta proiectele, soluţiile şi obiectivele pe care le avem şi ne vom ocupa mai puţin de a face campanie negativă aşa cum fac alte formaţiuni politice. E vital pentru România ca pe 6 decembrie să avem alegeri. Democraţia înseamnă alegeri şi puterea cetăţeanului.", a spus Orban.

Reacţie după ce Iordache a ajuns în fruntea Consiliului Legislativ: Violatorul Justiţiei

"Ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament a arătat că majoritatea PSD trebuie să plece acasă. Să pui în fruntea Consiliului Legislativ pe cel care s-a afirmat ca violatorul Justiţiei independente din România, cel care a scos milioane de oameni în stradă prin proiecte aberante, îmi arată clar că PSD şi cei care au votat alături de PSD sunt în pragul României. Nici nu pot să îi spun aghiotant acestei slugi a lui Dragnea, care a răspuns la toate comenzile absurde care i s-au dat şi care e pus de o majoritatea parlamentară în fruntea unei instituţii fundamentale a statului. Nu vom accepta. După alegeri, vom reconstitui toate instituţiile fundamentale a statului Român. Vom adopta legi serioase, în baza standardelor care există la nivel mondial şi vom alunga din funcţiile statului politrucii PSD care au fost plantaţi împotriva bunului simţ.", a adăugat premierul.

Citeşte şi: Florin Iordache, preşedintele Consiliului Legislativ. Mandatul e pe viaţă

USR, blat cu PSD pentru şefia Consiliului Legislativ. Acuzaţiile premierului

”PNL l-a avut candidat pe domnul Zegrean și toate voturile obținute de candidatul nostru au fost din partea parlamentarilor PNL. După cum arată rezultatele, nu există altă variantă, dacă ne uităm la voturile obținute de Iordache și de candidatul USR, altă concluzie nu se poate trage (au votat împreună PSD și USR n.r.).

Noi am avut un candidat serios, un candidat care a condus CCR, un candidat cu experiența necesară pentru a conduce o instituție precum Consiliul Legislativ.”

Prefectul Capitalei va fi schimbat. Premierul a anunţat oficial candidaţii

"Încă de luni m-aţi întrebat despre prefectul Capitalei. Nu puteam să anunţ decizia mea de a schimba prefectul Capitalei înainte de o şedinţă fundamentală condusă de prefectul Capitalei, a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă şi în condiţiile în care trebuiau implementate deciziile din legislaţie şi din ohtărârea de guvern din starea de alertă.

Da, am luat decizia de al schimba pe prefectul Capitalei. Da, Traian Berbeceanu este printre posibilii candidaţi pentru fucţia de Prefect care se află în evaluare. Joi vom opera această opţiune. Dacă sunt îndeplinite funcţiile legale şi omul are calităţile necesare, îl sprijinim."

Citeşte şi: Artificiul PNL pentru numirea lui Traian Berbeceau la Prefectura Capitalei. Fără acesta numirea nu ar fi posibilă

Decizie pentru reprezentanţii HORECA

"Pentru HORECA, încă nu am niciun fir de păr alb, dar dacă mi-ar fi ieșit, ar fi avut legătură. Noi am avut multe scutiri, masura de șomaj tehnic, măsura de program flexibil de muncă, IMM Invest în care HORECA e pe locul 3. Sigur că am discutat și asupra altor forme de sprijin. Când va fi cazul, vom decide. Să nu uităm că avem și programul de granturi sau alte programe care vin în sprijinul HORECA cum este programul lansat pentru restaurante, hoteluri. Nu noi suntem de vină că a apărut această pandemie. Și alte țări iau decizia să închidă această ramură", a declarat Orban.

Motivul pentru care creşele şi after-schoolurile au rămas deschise

„Ele nu sunt în zona de controlare a Ministerului Educației. Creșele țin de autorități locale, iar afterschool-urile oarecum la fel. În ceea ce privește afterschool-urile, știți că am permis funcționarea lor pe perioada vacanței școlare. Din informațiile pe care le avem, au fost respectate măsurile și nu au fost cazuri. Sunt mulți părinți care sunt ajutați de aceste afterschool-uri ca să poată să-și desfășoare activitatea profesională și atât timp cât ele nu au generat infecții suplimentare nu am considerat că este necesar închiderea. Ele nici nu au fost incluse în HG semnată în comun de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății”, a spus premierul.

Lista candidaţilor PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020

Ludovic Orban deschide lista PNL București la Camera Deputaților, iar toți miniștrii Executivului sunt puşi pe poziții eligibile. Singura excepție este Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, care nu s-a înscris în PNL.

Citeşte şi: PNL a depus listele pentru parlamentare. Orban: PSD nu a murit! Se zvârcoleşte să ţină România ocupată

Listele PNL Bucureşti pentru Senat şi Camera Deputaţilor

Candidații PNL București la Camera Deputaților:

1. Ludovic Orban;

2. Violeta Alexandru;

3. Cristina Trăilă;

4. Antonel Tănase;

5. Sebastian Burduja;

6. Cristian Băcanu;

7. Pavel Popescu;

8. Mara Mareș.

Candidații PNL București la Senat:

1. Florin Cîțu;

2. Sorin Câmpeanu;

3. Monica Anisie.