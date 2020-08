PNL şi-a lansat candidaţii pentru Consiliul General Bucureşti. Orban: "Au fost oameni care n-au avut habar să implenteze proiecte"

"Am ținut să fiu prezent la depunerea candidaturilor PNL pentru Consiliul General București pentru a arăta susținerea mea ca premier pentru toate proiectele pentru București care sunt susținute de consilier. Sunt legat de București, am candidat, cunosc problemele, împreună cu doamna Violeta Alexandru am construit o echipă de oameni competenți. PSD e ocupat cu tot felul de PUZ-uri pentru a satisface interese nelegitime. (...) În fruntea Capitalei au fost niște oameni care nu au avut habar să implementeze proiecte", a declarat Orban.

Candidatul dreptei la Primăria Muncipiului Bucureşti Nicuşor Dan îşi depune candidatura duminică după-amiază. Acesta va fi însoțit de premierul Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal și de Dan Barna, președintele Uniunii Salvați România.

Nicuşor Dan este aşteptat la Biroul Electoral Muncipal la ora 17:45, la ora 18:00 fiind programate şi declaraţii.