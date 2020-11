Polidinul ar putea fi folosit în tratamentul împotriva COVID-19. Medicul Sylvia Hoişie: "Ar putea fi un bun adjuvant"

"După părerea mea, fiind un imunomodulator, Polidin ar putea fi un bun adjuvant în tratamentul COVID. Atât formula veche, cât și cea nouă, care e tot un preparat al nostru. Din Iași a pornit acest preparat”, a explicat medicul Sylvia Hoișie la Digi24.

În urmă cu câteva zile, directorul Institutului Cantacuzino a anunţat că un produs de tip Polidin va fi lansat pe piaţă. De asemenea, este în dezvoltare şi un vaccin antigripal la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

Noul Polidin. Cum se numeşte şi când va fi lansat pe piaţă

Medicul Sylvia Hoișie a explicat că „noul Polidin” este un preparat oral care se cheamă Orostim. Nu este un preparat medical şi, pentru a ieşi mai repede pe piaţă, ar trebui catalogat drept supliment alimentar în aşa fel încât procedurile de control să se încheie mai repede. Astfel, ar dura doi-trei ani până când noul polidin ar căpăta dreptul de a ieşi pe piaţă, a afirmat Sylvia Hoișie.



"Orostimul este tot un polimicrobian, foarte bun, de patru ori mai concentrat decât Polidinul, care se administrează pe cale orală. Are foarte multe calități. Mai există astfel de preparate pe piață, chiar anul trecut am avut un preparat venit din Italia, foarte asemănător cu ceea ce am dat noi prin anii '80 și care până în 2011 se găsea pe piață ( n.r. - Polidinul)”, a spus medicul Sylvia Hoișie, conform sursei citate.

Cum se administrează Polidin

Cercetătoarea Sylvia Hoișie a menţionat că Polidin a fost a fost conceput pentru a se administra trei luni la rând, câte 10 zile, cu scopul de a preveni "toate răcelile, toate virozele care sunt în timpul toamnei și iarna. Mai ales, fiind oral, este foarte bun și pentru copii. Preparatul există și în doze mai mici, pentru copii, de 4 mg, și o doză pentru adulți, de 8 mg. Zece zile la rând, timp de trei luni de zile, se ia o singură capsulă"



Singura condiție este ca această capsulă să fie suficient de rezistentă pentru a nu fi atacată de acidul clorhidric din stomac, astfel încât dizolvarea ei să se facă direct în intestin.

Când ar putea reveni pe piaţă noul Polidin

Potrivit medicului, noul preparat oral ar putea fi produs la Institutul Cantacuzino, pentru că există caietele de lucru și în trei patru-luni se poate face.