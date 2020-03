Poluare Bucureşti. Costel Alexe: "E vina ministrului că bate vântul?"

Costel Alexe a invocat şi "activităţi industriale care se desfăşoară în judeţul Ilfov sau în Bucureşti, mai ales noaptea, care dau în atmosferă cantităţi ridicate de poluanţi". El a precizat că situaţia începe să se normalizeze şi a anunţat că vor avea loc controale.

"În momentul de faţă vreau să vă spun că la staţia B1, Lacul Morii, la staţia B3 Mihai Bravu sau B6 Cercul Militar am avut aceste depăşiri care în momentul de faţă vreau să vă spun că acum când avem această conferinţă de presă avem condiţii de intrare în normalitate în ceea ce priveşte poluarea aerului în Bucureşti şi o spun şi staţiile din reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului şi o spune şi reţeaua de senzori independenţi care este astăzi în municipiul Bucureşti. Aş vrea să vă spun că în momentul de faţă am avut acest episod de poluare ca urmarea unui cumul de factori. În primul rând, arderile necontrolate din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Au fost sesizări la 112, am avut în această dimineaţă o discuţie cu cei de la ISU care din din informaţiile pe care le avem, în afară de incendiul semnalat la ora 12:00 noaptea de la Gara de nord şi a sesizărilor primite cu arderile de vegetaţie sau cauciucuri sau toate celelate gunoaie care au fost în cursul serii, au ajuns să avem aceste condiţii de calm atmosferic şi evident cu viteze reduse ale vântului de sub şapte kilometri pe oră, din acest motiv având şi aceste valori ridicate. E vina ministrului că bate vântul în Bucureşti? dacă ar fi în subordinea mea vântul... Ne interesează ca toţi operatorii economici care ar putea să polueze aerul din Bucureşti să fie verificaţi şi să fie amendaţi dacă nu respectă normele", a precizat ministrul Mediului.

Conform lui Costel Alexe, creşterile nivelului de poluare au început duminică seară în jurul orei 21, "cu vârful în jurul orei 3-4 dimineaţă şi evident scăzând către primele ore ale zilei", iar acum se înregistrează valori de intrare în normalitate privind calitatea aerului din Bucureşti, "evident încă cu depăşiri pe PM 10 şi ceilalţi factori poluanţi".

"De asemenea, aş vrea să vă spun că nu ar trebui să creadă cineva că am avut acest episod de poluare doar din cauza arderilor necontrolate din jurul Bucureştiului. Avem şi un noi suspiciuni de activităţi industriale care se desfăşoară în judeţul Ilfov sau în Bucureşti, mai ales noaptea, care dau în atmosferă cantităţi ridicate de poluanţi. În momentul de faţă avem în cadrul judeţului Ilfov 46 de firme autorizate şi în municipiul Bucureşti 69 autorizate, care au acest proces de ardere", a susţinut ministrul..

El a anunţat că până la finalul săptămânii vor fi controlate toate sursele de poluare, toate sursele de ardere de pe raza Bucureştiului şi a Ilfovului pentru a vedea dacă toţi aceşti operatori deţin echipamente pentru monitorizarea şi măsurarea continuă a emisiilor de poluanţi din ardere.

"Evident că în cadrul acestui acestui control vor fi verificate şi acele entităţi juridice, firme operator, care s-ar putea să desfăşoare activităţi fără să fie autorizaţi. De asemenea aş vrea să vă informez că într-un timp foarte foarte scurt dacă nu au aceste echipamente sau nu au avut reglementare în autorizaţiile de mediu, vom solicita revizuirea acestora şi va fi o obligaţie pentru toţi operatorii economici să deţină aceste echipamente şi dincolo de a le deţine vor fi obligaţi să comunice în timp real valorile chiar şi din timpul nopţii către ANPM, către APM Bucureşti sau Ilfov", a precizat ministrul.

Reamintim că rețeaua națională și rețelele independente de monitorizare a calității aerului au înregistrat depășiri record ale poluării cu PM 2,5 și PM10 duminică noapte și luni dimineață. Din luna noiembrie, Bucureștiul se confruntă în mod frecvent cu astfel de depășiri noaptea și în weekend, însă ministrul Mediului și Garda de Mediu nu au venit cu o explicație despre ce se întâmplă.

Din cei 8 senzori din rețeaua națională, doar cel de la Lacul Morii a înregistrat date despre poluarea cu PM2,5 și a înregistrat valori de 234 ug/m3 2față de 20 ug/m3 valoarea limită anuală.

Luni dimineață, la ora 7.00, toți senzorii din rețeaua airly.eu din București arătau depășiri.

Luni dimineață, la ora 6.00, senzorul din rețeaua națională amplasat la Lacul Morii, integrat în platforma airly.eu, a înregistrat depășiri de aproape 1000% pentru poluarea cu PM2,5

Duminică noapte, senzorul airly.eu din Pantelimon a înregistrat o depășire de peste 1000% pentru poluarea cu PM2,5.

Primarul Gabriela Firea a declarat în mai multe rânduri că depășirile nu sunt atât de mari și a lăsat să se înteleagă că sunt interese să fie date cifre așa mari ca să crească vânzările la purificatoarele de aer.