Ponta anunţă fuziunea Pro România-ALDE: "PSD nu vrea să ne fie partener, preferă un blat politic, să fie sacul de box al lui Iohannis"

"In spatele crizei medicale e una si mai mare, cea economica. Banca Mondiala a spus clar ca suntem deja intr-o criza mai mare decat cea din 2008. Anuntul unei mari agentii de rating, care a anuntat ca am imprumutat deja in acest an peste 100 de miliarde de lei, suntem, tehnic, deja in categoria junk.

Trebuie sa construim o alternativa si sa-i oprim pe cei care se afla la guvernare. La fel cum am facut, chiar daca separat, cand am votat impotriva legilor impuse de Orban si Iohannis. E momentul sa ne unim fortele, pentru a opri actuala guvernare si a construi o alternativa.

E clar ca se intampla ce s-a intamplat si in 2009. Alegeri, dupa care taieri, cresteri de taxe. Ei nu vor sa vorbeasca despre 7 decembrie, dar ii vom face sa vorbeasca.

Romania a trecut prin doua perioade bune, 2001-2010, guvernarile Nastase si Tariceanu, apoi din 2012, 7 ani am dus-o iarasi bine.

Dorim sa fim o forta capabila sa lupte si sa se opuna masurilor gresite pe care guvernul Orban le ia.

Nu suntem niste forte uriase, dar experienta ne permite sa venim cu solutii si oameni capabili. Asa cum ne-am opus reinstaurarii guvernului Orban, asa o vom face si mai departe, dar mai puternici impreuna. Din pacate, PSD nu vrea sa fie partener cu noi in opozitia impotriva presedintelui Iohannis si PNL. Accepta un blat politic si sa fie un sac de box pe care PNL si Iohannis il lovesc. Am vrut si la alegerile locale sa facem o alianta, ca sa dam jos guvernul Orban, dar nu au dorit, au dorit sa faca non combat. De aceea, fara PSD, noi ne vom lupta nu PNL, Iohannis, USR, cei care duc Romania in prapastie.

Avem experienta comuna scoaterii Romaniei din criza si vom avea solutii radicale si fara nici un fel de compromisuri si blaturi pe care liderii PSD le fac in continuare. Vom avea candidati comuni la alegerile parlamentare si sunt convins ca cei care vor fi alesi din partea partidului care se va numi Pro Romania Social Liberal vor opri ceea ce acum se vede ca un drum drept spre prapastie.", a declarat Victor Ponta.

