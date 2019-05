Ponta, dezvăluiri despre "statul paralel": Am fost la sediul SRI de nenumărate ori împreună cu Dragnea. Nu a fost adus cu forţa

„Ceea ce am spus în fața procurorului era adevărat. Fiind martor într-un dosar, am o interdicție expresă în a spune public ceea ce declar ca martor până dosarul ajunge în instanță. Dar, puteți să întrebați martori, care nu au fost audiați la acea discuție, precum ar fi Liviu Dragnea, care era alături de mine la sediul SRI în acea zi, iar el nefiind martor vă poate confirma acest lucru. Probabil și dl. Oprea, care înțeleg că a fost audiat ca martor astăzi, nu poate vorbi public. Repet, cei care nu au fost audiați ca martori pot să facă declarații la televizor. Noi, ceilalți, am declarat sub jurământ și am spus adevărul. Ceea ce am spus în fața procurorului e adevărat. Sunt jurist și cunosc semnficația juridică. Insist asupra acestor lucruri pentru că mă gândesc că nu mai există niciun om în țara aceasta cu mai mult de un neuron, care să creadă în poveștile dl-ui Dragnea cu securiștii. Eu am fost la sediul SRI de nenumărate ori împreună cu dl. Dragnea. Eu, în calitate de prim-ministru, iar dl. Dragnea în calitate de prieten și iubitor de dl.Maior și de dl. Coldea. Din câte știu dl. Dragnea venea neinvitat la petreceri. Niciodată nu a fost adus cu forța. Dna Kovesi a mințit. A fost de mai multe ori la petreceri private și asta este un lucru pe care nu îl mai contestă nici măcar dna Kovesi.'' a spus Victor Ponta la România TV.

Din decizia de casație a Înaltei Curți de Casație și Justiție în Dosarul Laurei Codruța Kovesi în care se cerea control judiciar pe 3 aprilie 2019, Victor Ponta a relatat în fața procurorilor de la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție că „inculpata Laura Codruța Kovesi se manifesta extrem de apropiată relație cu denunțătorul Sebastian Ghiță, astfel încât cu prilejul unei vizite private, Kovesi i s-a adresat: „Știe că îl iubește, dar dacă îl mai prind că vorbește cu aia (Elena Udrea) o să-l arestez și pe el, așa cum o să arestez și pe ea”.