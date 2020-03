Ponta: În timp ce ascultăm imnul, azi prin Vama Nădlac au intrat în ţară peste 3000 de persoane venite din Italia şi Spania

Victor Ponta susţine că altele sunt măsurile care trebuiau luate şi că în loc să fie preocupat de dotarea personalului medical, ministrul este preocupat de lucruri secundare.

"Aceata este solutia Ministrului de Interne pentru Pandemie??? Sa ne cante masinile MAI imnul? Urmeaza slujbe stradale ? Dvs ce opinie aveti?

In timp ce ascultam imnul la masinile MAI azi doar prin Vama Nadlac au intrat in tara peste 3.000 de persoane venite din Italia si Spania ! Care au plecat acasa - ca nu mai sunt locuri in carantina!

Eu credeam ca patriotism inseamna sa iti dotezi personalul medical cu echipamente de protectie / si credem ca patriotic este sa salvezi firmele romanesti nu bancile straine / mai credeam ca este patriotic sa nu faci contracte cu firme fantoma la preturi triple pentru masti si manusi medicale !

Acum ca am aflat ca e suficient sa canti imnul ca sa te declari patriot!", a scris Ponta pe Facebook.

