Ponta, întrebat dacă suspectează un blat PNL-PSD: Nu suspectez, ştiu. M-am văzut cu Cîţu şi mi-a fost clar

Victor Ponta consideră că România nu reuşeste să aibă un guvern stabil care să se ocupe de o criză naţională, cum ar fi cea a coronavirusului sau cea a migranţilor. Conform acestuia, România ar putea afectată în cazul în care Bulgaria sau Grecia nu vor rezista.

"Cred ca trebuie sa ne speriem de noi insine si de faptul ca nu reusim sa avem un guvern stabil care sa se ocupe de o criza strict nationala, comisia europeana a inceput procedura de deficit excersiv, epidemia de coronavirus despre care tot auzim ca nu se intampla nimic, este inevitabila raspandirea tinand cont de relatiile cu Italia. Criza migrantilor care nu este departe, daca Bulgaria sau Grecia nu rezista vom fi afectati. Cand se intalnesc trei furtuni orice om normal isi pregateste casa, isi face o organizare, noi in loc de guvern, sa ne pregatim de criza noi jucam teatru in parlament" , a spus Victor Ponta la România TV.

"Daca nu ii aveam pe Arafat si Streinu Cercel, bine ca sunt ocolo, noi nu avem o reactie a autoritatilor. Un guvern stabil are autoritate, face ce este de facut. Nu vorbesc numai de partea medicala. In Romania mare parte din consumabile se produc in China. Multe firme romanesti au afaceri cu China. Transporturile, curse anulate, cineva care sa faca o strategie" , a adăugat acesta.

"Aceasta problema nu trebuie tratata usor. Traim in Europa, o sa punem armata sa traga in ei, nu au plecat de bine, sunt disperati. Avem legislatie, locuri, cum a fost povestea cu 5000 de locuri de carantina si noi nu aveam, i-am trimis acasa. E o chestiune care ne va afecta. Nu e problema directa dar ne afecteaza. Unii se fac ca vor sa fie votati, altii ca ii voteaza" , a declarat Victor Ponta.

Întrebat despre un posibil acord între PNL şi PSD în privinţa alegilor anticipate, Victor Ponta susţine că există cu siguranţă unul.

Nu suspectez, stiu. M-am văzut cu Cîtu si mi-a fost clar ca nu vor sa ii voteze cineva. Am vazut anuntul lui Ciolacu care voteaza contra sa se faca anticipate. Eu ca lider PSD as fi spus sa votam guvernul dar se merge pe planul acesta si intre timp au aparut lucrurile astea. Migratie, coronavirus, trebuie sa te adaptezi. Ţara s-a schimbat" , a declarat Victor Ponta.