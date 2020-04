Poveste emoţionantă în plină pandemie. Au stat 30 de ore la telefon cu tatăl lor, până când acesta a murit

O asistentă medicală s-a oferit să pună telefonul lângă urechea lui Don Adair, tatăl lui Abby, iar aceasta și cei trei frați ai săi au putut să vorbească cu tatăl lor mai mult de 30 de ore, până când acesta a murit într-un spital din New York.

"A fost o uriaşă binecuvântare. Mi-a permis un fel de... încheiere. Ştiind că este sfârşitul, am putut să spun ce voiam să spun, chiar dacă nu l-am putut vedea şi nu am putut să-l ţin de mână", a spus fiica, pentru CNN. Tot prin telefon, lui Abby, aflată la New York, li s-au alăturat şi ceilalţi fraţi, aflaţi în Danemarca, Texas şi Carolina de Nord. Ei au împărtăşit amintiri, au cântat şi şi-au exprimat dragostea pentru tatăl lor.

Citeşte şi CORONAVIRUS în SUA. Peste 2.700 de decese în ultimele 24 de ore

Don Adair, care avea 76 de ani, "nu putea vorbi cu adevărat, dar îl puteam auzi cum respiră. Așa ne-am petrecut timpul împreună", a mai spus Abby Adair Reinhard. "I-am mulțumit tatălui meu că a fost acolo pentru mine, că m-a iubit. Mi-am cerut scuze pentru ce trebuia să-mi cer scuze, l-am iertat pentru ce trebuia să-l iert, am împărtășit amintiri și am cântat. L-am auzit suferind, dar şi auzindu-l numai cum respiră era ca şi cum avem o conexiune cu el, ştiindu-l în viaţă", a adăugat ea.

Don Adair a fost avocat şi este unul dintre cei aproape 20.000 de americani morţi de coronavirus în statul New York în ultimele două luni.