Povestea celui mai tânăr milionar român din Silicon Valley: "Lucrez cu Justin Bieber şi Selena Gomez"

"Nu știu dacă a fost vreodată obiectivul meu să se scrie despre câți bani am făcut. Nu sunt o persoană materialistă și nu am pus niciodată preț pe partea financiară, care oricum cred că a venit ca un rezultat al muncii pe care am depus-o de-a lungul anilor. Nu a fost un țel de-al meu partea financiară și nu cred că va fi vreodată. Sunt fericit că am reușit să creez produse de valoare. (...)

Am început să învăț programare când aveam 7 - 8 ani. Mă jucam singur pe calculator și din greșeală am dat peste fișierele sursă ale jocului, care erau blocuri imense de text, erau destul de înfricoșătoare. Asta m-a intrigat foarte tare, am vrut să aflu cum funcționează programele și jocurile. (...)

"Lucrez cu Justin Bieber și Selena Gomez"

Cu timpul am devenit pasionat de antreprenoriat. După ce am fost exmatriculat din liceu pentru că nu mai puteam balansa munca cu școala, m-am urcat cu ghiozdnaul și m-am dus în New York unde am deschis prima companie pe care o conduc și astăzi. (...)

Ajutăm brand-urile, agențiile. Lucrăm cu multe case de producție. Atunci când lucrezi cu un label mai mare precum Universal, lucrezi și cu o umbrela de artiști care îi include și pe Justin Bieber și pe Selena Gomez. Îi ajutăm să maximizeze și să optimizeze campaniile lor pe social media astfel încât să obțină rezultate maxime pe baza target-urilor lor", a declarat Sebastian pentru Digi24.

Tânărul antreprenor este pasionat și de muzică. De curând a lansat o piesă în colaborare cu Marius Moga, care are succes în afara țării: "Dacă ar fi să o iau în ordine cronologică, prima mea dragoste a fost muzică. Încă de mic am făcut pian, chitară, am făcut canto. De când am descoperit lumea tehnologiei, m-am abătut de la traiectoria mea. Acum pot să mă întorc la drumul inițial. (...) Îmi permite timpul să continui carieră de muzician în paralel cu cea de antreprenor".