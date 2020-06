Povestea incredibilă a elevului care a renunţat la Evaluarea Naţională pentru că nu are curent electric şi apă VIDEO

Octavian este cel mai mare dintre cei 4 copii ai doamnei Ana Maria. Îi place la scoală, dar cămaruta in care trăieste cu frații lui nu ii permite să învete. nu are curent electric si nici apă curentă. In timp ce alti colegi se gandesc la ce liceu isi doresc sa fie admisi, el vrea sa mearga la muncă, la o scoala profesionala, să isi ajute mama.

"Mai am doi frati si o sora ii ajut mai lucrez si eu ii mai pun si pe ei sa faca, una, alta. Pe mami, cat ea e la munca eu fac acasă. Pe acasa, lucru, mai am de cosit la cineva. M-a rugat sa il ajut. De facut gard", a povestit Octavian.

Octavian nici nu s-a gândit la posibilitatea de a participa la orele online, când singurul moment în care îşi poate face temele este la lumina soarelui. Familia are un generator de curent, însă consuma foarte mult combustibil, iar banii nu sunt suficienţi.

"Uneori cu generatorul la lumina,sau la lumanare. Cam greu".

Mama elevului este singură şi munceşte din greu pentru ca cei patru copii să aibă mâncare pe masă. Cu lacrimi in ochi, spune că ii este foarte greu in casa container pe care o are pentru ca se teme pentru siguranta celor trei baieti si a fetitei sale.

"Mergem inainte nu avem ce face. Cand venea cateodata vantul stateam in genunchi la Dumnezeu si ma rugam sa nu cada peste noi" , a declarat mama elevului.