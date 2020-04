Povestea unui român din America, tratat acasă de coronavirus: "Nu seamănă deloc cu o gripă". Dinu Solovan este tatăl a 7 copii

„Mă gândeam la început că am făcut o criză de fiere, că aveam simtome de astea de rău. Apoi ultimele zile a continuat cu vărsături şi atunci am ajuns la urgenţă. Au decis să îmi dea azitromicină, să iau câteva zile. Am stat două ore la urgenţă. Mi-a dat tratamentul respectiv şi m-au trimis acasă”, a declarat Dinu Solovan, potrivit Mediafax.

Citeşte şi: Ministrul Sănătăţii, mesaj pentru români de Paşte: Recomand distanţarea socială şi evitarea locurilor aglomerate

Iniţial, medicii de peste Ocean i-au spus lui Dinu că are pneumonie. Apoi, după câteva zile, l-au anunţat şi că testul pentru coronavirus a ieşit pozitiv. Cu toate acestea, l-au lăsat să se trateze în continuare acasă. Singurele remedii au fost o tabletă de antibiotic pe zi şi multe lichide.

„Numai lichide. În rest, nu simţeam nevoie de altceva. Soţia a avut gijă de mine. Cât timp aţi stat în pat? Două săptămani… şi apă cu lămâie şi ceaiuri. Cum vă simţeaţi? Tot rău, amar în gură, nu aveam gust. Mai tuşeam, mă simţeam slăbit. Nu puteam dormi, doar câteva ore. Nu aveam putere şi tot timpul mă trezeam noaptea cu gura uscată”, a mai precizat Dinu.

Deşi în casă erau încă alte patru persoane, doar ginerele lui Dinu a mai luat virusul. Din fericire, şi-a revenit mai repede, iar simptomele lui au fost mai uşoare. Acum, toată lumea e vindecată. Cu toate acestea, familia trebuie să mai rămână în carantină încă două săptămâni.

Citeşte şi Controale înainte de Paşte. Trei pieţe din Capitală, închise de ANPC