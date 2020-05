Poveştile românilor l-au copleşit pe omul Virgil Musta: "Mi-au curs lacrimi pentru că am simţit şi eu suferinţa şi sacrificiul vostru"

"M-am oprit să vă scriu din nou, nu puteam altfel. Am citit cu nesaț mulțimea de comentarii ale voastre la postarea mea de ieri prin care vă rugam să spuneți cum vedeți voi în plan personal viața de după 15 mai. Sunteți incredibili... am avut un nod în gât și câteva lacrimi, care nici nu știu dacă au fost de bucurie sau de tristețe, pentru că am simțit și eu suferința și sacrificiul prin care ați trecut pentru a vă proteja pe voi și pe cei dragi.

Ați ținut cont și de multe dintre recomandările mele, vă muțumesc mult pentru asta și vă rog să vă păstrați în continuare aceeași atitudine responsabilă, pentru că și eu cred că niciun sacrificiu nu este prea mare dacă putem salva vieți. Lacrimile de bucurie și emoție s-au datorat și încrederii pe care mi-o acordați, pentru care vă sunt recunoscător și vă promit că voi continua să lupt, cu și mai multă energie", a scris medicul pe Facebook.

Reputatul medic este de părere că bătălia cu noul coronavirus a fost câştigată şi datorită comportamentului responsabil al românilor, dar că războiul va fi câştigat doar împreună, medici şi cetăţeni uniţi pentru acelaşi scop comun. Dr. Musta îndeamnă românii să rămână la fel de conştienţi şi de precauţi ca şi până acum, întrucât pericolul este încă prezent.

"Citind comentariile, am tot mai mult credința că până acum bătălia a fost câștigată în special datorită vouă. Pandemia a fost ținută până acum sub control datorită atitudinii responsabile a majorității dintre voi. Oricât de bine încercam să ne organizăm noi în spitale, dacă voi nu ați fi înțeles și aplicat recomandările de izolare, distanțare și igienă, spitalele nu ar fi făcut față și am fi ajuns și noi în situația dramatică din alte țări. Războiul va fi câștigat împreună, dar vă rog să rămâneți precauți și conștienți că încă pandemia nu a trecut! ".

În finalul postării, doctorul Virgil Musta promite că va reveni în spaţiul online pentru a continua discuţiile şi pentru a găsi împreună soluţii optime la problemele cu care se confruntă o lum întreagă.

"Voi reveni să discutăm și alte teme de actualitate, pentru a găsi împreună cele mai bune soluții. Sunt convins că înțelepciunea și încrederea ne vor călăuzi pașii. Vă mulțumesc mult. Așa să ne ajute Dumnezeu! Dr. Virgil Musta", a încheiat medicul timişorean.